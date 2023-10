CoD Warzone bekommt eine Schrotflinte, mit der ihr schon vor knapp 30 Jahren Dämonen wegpumpen konntet

Call of Duty Warzone und Modern Warfare 2 haben 2023 bereits einige außergewöhnliche Kollaborationen herausgebracht. Nach „The Boys“-Charakteren und Nicki Minaj soll der Fokus im Oktober allerdings auf Dämonen liegen. Dazu wird es eine passende Schrotflinte geben.

Was ist das für eine Schrotflinte? Vor knapp 30 Jahren, um genau zu sein 1994, erschien Doom 2. Im Gepäck des ikonischen Shooters war damals eine doppelläufige Schrotflinte, die „Super Shotgun“.

In Doom 2 half die Schrotflinte dabei, in der Rolle des Space Marines gegen Dämonen zu kämpfen, die durch ein Portal aus der Hölle flohen und folglich auf der Erde wandelten. Eine ähnliche Aufgabe soll die Super Shotgun jetzt auch in CoD ausüben – inklusive Oldschool-Animation, beim Nachladen.

Wie die Super-Shotgun in CoD aussehen soll, zeigt ein Clip auf x.com (ehemals Twitter):

Wann ist die Schrotflinte in CoD verfügbar? Eine Blaupause der Super-Shotgun soll ab dem 09. Oktober, mit dem „The Haunting“-Event von Season 6, in CoD Warzone und Modern Warfare 2 als Teil eines Doom-Bundles erhältlich sein.

Einen Trailer zu den Multiplayer-Maps, die MW2 mit Season 6 hinzugefügt wurden, seht ihr hier:

Bundle bringt auch ikonische Kettensäge aus Doom

Was ist sonst noch in dem Doom-Bundle enthalten? Zusätzlich zu der Blaupause für die legendäre Schrotflinte wird es mit dem Doom-Bundle in CoD auch einen Blueprint der Doom-Kettensäge geben, die ihr als Nahkampfwaffe nutzen könnt.

Ebenso wird es einen Doom-Ladebildschirm, passende Embleme, Sticker sowie einen Doomguy-Gunscreen geben. Hier seht ihr nochmal alle Bundle-Inhalte in der Übersicht:

Super Shotgun Waffen-Blaupause

Kettensäge (Meele) Blaupause

Doomguy Gunscreen

Doom Weapon Charm

Cacodemon & Slayer Stickers

DOOM Loading Screen

Embleme: Gibs, Health Mug (animiert), Lost Soul (animiert), POV (animiert)

Mit der Super-Shotgun aus Doom gegen Diablo 4’s Lilith

Bereits seit Ende September ist bekannt, dass mit Season 6 von CoD zwei wichtige Charaktere aus dem beliebten Hack’n’Slay Diablo Eintritt in den Shooter erhalten: Inarius und Lilith werden als Skin-Bundle für CoD MW2 und Warzone erhältlich sein.

Ihr könnt also ab Season 6 mit einer Schrotflinte, die in Doom 2 dafür gedacht war Dämonen zu bekämpfen, gegen die beiden Protagoisten aus Diablo 4 antreten: Inarius, einem gefallenen Erzengel und Lilith, der Tochter von Mephisto sowie Königin der Sukkuben.

Wenn ihr wissen wollt, wen genau ihr das eigentlich wegpumpt, erfahrt ihr hier mehr zu Lilith und Inarius:

