Der unfairste P2W-Skin von CoD terrorisiert gerade MW3, Spieler fordern die Löschung

In Call of Duty terrorisiert gerade ein Skin den gesamten Mulitplayer von MW2 und MW3. Dieser ist so schlimm, dass Spieler sogar eine Löschung fordern, obwohl einige der Fans dafür Geld ausgegeben haben. Wir zeigen euch, welcher gemeint ist.

Welcher Skin ist gemeint? Es handelt sich hierbei um Gaia, der „Battle Pass“-Skin von Season 6 den Spieler im Sektor F11 freischalten können. Der Skin sieht aus wie Groot, der baumähnliche Superheld aus dem Marvel-Universum.

Und obwohl es sich hierbei wahrscheinlich um seine böse Mutter handelt, wird der Skin von vielen Spielern im Mehrspielermodus verachtet. Grund dafür ist das Aussehen von Mutter Natur.

Mutter Natur ist der unfairste Skin in CoD

Warum ist Gaia unfair? Schaut man sich den Skin an, wird einem klar, weshalb das Aussehen des Operators verboten gehört. Normalweise haben viele Skins in MW2 und MW3 eine Stilrichtung. Sie sind entweder im Camouflage unterwegs, verkörpern Rapper oder Streamer oder nehmen absurde Gestalten an, wie die von Katzen – mit Gaia jedoch, bekommt ihr einen wandelnden Baum.

Auf Reddit haben die Spieler gezeigt, wie unfair Gaia ist. Könnt ihr sie erkennen?

Dieser wird je nach Map entweder grau-braun oder nur braun dargestellt, was vor allem dafür sorgt, dass Spieler in Kämpfen den Skin übersehen und dadurch in eine tödliche Falle geraten. Zudem ist der Skin ausgehöhlt und besitzt einen leichten rötlichen Schimmer, der fast kaum zu erkennen ist.

Wer Gaia übrigens in MW2 freigespielt hat, kann den Skin auch in MW3 nutzen.

Was sagen die Spieler zum Skin? Die Mehrheit der Spieler äußern sich gegen den Skin. Sie wollen Gaia gelöscht haben, damit faire Bedingungen in CoD herrschen können. So sieht die Stimmung auf Reddit aus:

„Nein, es ist kein Problem mit den Skills, die Leute, die den Skin benutzen, haben ein Problem mit ihren Skills. Sich darauf zu verlassen, um ihnen einen Vorteil zu verschaffen, lol, ihr Verlierer.“ – meint Slapped_with_crumpet

„Das sagt man seit Monaten in der Warzone. Unglaublich, dass es [der Skin] in MW3 geschafft hat“ – sagt SpicyFarter

„Nein, der muss entfernt werden“ – fordert Snivinerior2

„Dieser Mist ist tatsächlich kaputt. Ich verstehe, dass es sich um einen toten Körper handelt und daher nicht so stark leuchtet wie zu Lebzeiten, aber das ist einfach verrückt. BITTE bringt diesen Skin dazu, orange zu LEUCHTEN, und sorgt dafür, dass dieses Leuchten ihren gesamten Körper bedeckt – im Moment ist es nur im Brustbereich.“ – No-Lavishness8593

Ist der Skin noch zu haben? Ja, der Skin kann noch vor dem Start der ersten Season von MW3 in MW2 ergattert werden, wenn ihr den Battle Pass bis Stufe „F11“ freispielt. Um den Skin jedoch zu bekommen, müsst ihr 1.100 COD-Punkte besitzen, was umgerechnet 9,99 € sind. Habt ihr den Battle Pass, könnt ihr den Skin via Gameplay freischalten.

Was haltet ihr von dem Skin? Wurde ihr schon davon erledigt oder stört euch ein anderes Aussehen eines Operators? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

