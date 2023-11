Twitch-Streamer landet mehr als 14.000 Kills als Nicki Minaj, grindet 76 Stunden lang für die begehrteste Camo in CoD: MW3

Das diesjährige Call of Duty heißt Modern Warfare 3 und soll, laut Insidern, am 10. November erscheinen. Laut dem Insider Jason Schreier soll Modern Warfare 3 d...

Ein solcher Marathon-Grind ist für die meisten Spieler wohl kaum vorstellbar. Schließlich hat man in der Regel noch andere Verpflichtungen, denen man nachgehen muss. Twitch-Streamer fordern sich jedoch gerne auf diese Weise heraus. Doch während der eine auf den begehrten World First hinarbeitet, reicht einem anderen ein einziger Win:

Das Prunkstück ist in MW3 die sogenannte Interstellar-Camo, die aussieht, als würden sich ganze Galaxien über eure Waffe bewegen. Dem Twitch-Streamer Reidboyy ist es nun gelungen, die Tarnung freizuschalten, doch der Grind dafür hatte es in sich.

Was ist das für eine Camo? In Call of Duty: Modern Warfare 3 lassen sich insgesamt mehr als 800 Camos freischalten. Für diese Waffen-Tarnungen müssen Spieler bestimmte Challenges absolvieren. Während das bei den Basis-Camos noch recht flott geht, verlangen die Mastery-Camos etwas mehr Ausdauer.

In Call of Duty: Modern Warfare 3 gibt es wieder einen ordentlichen Grind für die Mastery-Camos. Ein Twitch-Streamer sicherte sich jetzt die begehrte Interstellar-Camo. Dafür opferte er 76 Stunden und offenbar auch seine Körperhygiene.

