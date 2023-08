In Call of Duty: Modern Warfare 2 und Call of Duty: Warzone könnt ihr jetzt als Nicki Minaj über die Maps laufen und Gegnern den Garaus machen. Die Reaktionen der Spieler fallen sehr geteilt aus, die einen lieben es, die anderen sind erbost.

In CoD gab es des Öfteren mal richtig bunte Skin-Bundles, die Fans entweder hassen oder lieben – so wie damals bei dem Kawaii-Cat-Bundle für den Operator Mara.

Es gab auch ziemlich bekloppte Bundles. Eines konntet ihr zeitweise über Amazon Prime geschenkt bekommen, während es vorher noch 20 € kostete. Genau wie das Bundle mit der pinkhaarigen Rapperin.

Im Rahmen des Events „50 Jahre Hip-Hop“ zog ein Skin-Bundle von Nicki Minaj zu Season 5 in Call of Duty ein. Die 40-jährige Rapperin, Sängerin und Schauspielerin ist als „Queen of Rap“ bekannt. Sie veröffentlichte im April 2007 ihr erstes Mixtape „Playtime Is Over“, auf dem auch Rapper Lil Wayne zu hören war.

Das Bundle mit der pinkhaarigen Rapperin sei laut Kotaku bereits vor einem Monat angekündigt worden. Seitdem es verfügbar ist, ziehen die „Barbz“ ins Spiel ein und posten Clips in den sozialen Medien. „Barbz“ nennt Nicki Minaj ihre Fangemeinde.

Für 20 € bekommt ihr folgende Items im Bundle:

Nicki Minaj als spielbarer Charakter

Vollstrecker-Animation

Kampfgewehrgewehr (Cronen Squall) mit dem Namen „The Baddest“

Schrotflinte (MX Guardian) mit dem Namen „Superfreaky“

Ladebildschirm

Fahrzeugskin

Waffensticker

Spieler-Emblem

„Arnold Schwarzenegger wäre cooler gewesen“

So reagiert die Community: Die einen freuen sich über das Bundle im Shop von Call of Duty, die anderen finden es „cringe“. Manche sind sogar wütend. Die schwarze Streamerin und Rapperin keepupradio flippt total aus, als sie das Bundle nach mehrfachem Aktualisieren endlich im Shop sieht. Ihre freudige Reaktion seht ihr auf Tiktok – Achtung, laut!

Gegenüber Kotaku äußerte sich keepupradio wie folgt:

Nicki Minaj ist meine Lieblingskünstlerin. Jedes Jahr ist sie in meinem Spotify Wrapped am meisten gestreamt. Ich war enttäuscht, dass sie nicht in Fortnite war, aber allein die Tatsache, dass sie in irgendein Videospiel kommt, denke ich, ist eine große Leistung… die Repräsentation, wenn es darum geht, als Personen zu spielen, mit denen man sich identifizieren kann, macht die Erfahrung spaßiger. keepupradio via Kotaku

Andere Reaktionen fallen weniger begeistert aus. Auf Reddit schreiben Nutzer in einen Beitrag von oodKangaroo7446 vom 24. August anscheinend so viele negative oder unangemessene Kommentare, dass die Moderatoren des Subreddits „gamingnews“ den Thread schließen.

Die Nutzer kritisieren insbesondere, dass das Bundle überhaupt in den Shop gezogen ist, obwohl zuvor das von Nickmercs nach einem kritischen Tweet von ihm entfernt wurde. Denn auch Nicki Minaj sei wegen kontroverser Äußerungen bekannt, schreiben die Nutzer dort.

Der Nutzer HotChilliWithButter hätte sich eher ganz andere, „coolere“ Bundles gewünscht: „Es wäre cooler gewesen, wenn es jemand Klassisches wie Keanu oder Arnold Schwarzenegger gewesen wäre.“ Andere kommentieren den Beitrag mit „Call of Fortnite.“

Call of Duty: Modern Warfare 2 nähert sich dem Ende seines Lebenszyklus. Mittlerweile ist klar: Mit Modern Warfare 3 kommt dieses Jahr ein direkter Nachfolger. Season 5 dürfte somit die vorletzte Live-Season für CoD MW2 sein, die kostenlose neue Inhalte ins Spiel bringt.

Eine Übersicht der Inhalte und wann was kommt, findet ihr hier:

