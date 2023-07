CoD Warzone verschenkt das bescheuertste Skin-Bundle mit Amazon Prime – Kostete mal über 20 Euro

Ihr könnt euch jetzt ein irres Skin-Bundle für Call of Duty: Modern Warfare 2 und Warzone abholen, das kürzlich noch 20 Euro gekostet hat.

Im Gegensatz zu einigen anderen Spielern von Call of Duty bin ich nicht so sensibel, was bunte, irre, schräge Skins im Shooter angeht. Doch manche Bundles sind einfach bekloppt.

Dazu zählt, wenn ihr mich fragt, auch das „World Series of Warzone Rat Pack“. Auch wenn es sich dabei möglicherweise um eine Anspielung auf den Twitch-Streamer Ethan „FifaKill“ Pink handelt, der letztes Jahr die 3er-World-Series gewann: Meine Herren, ist das Ding hässlich und bescheuert.

Wenn ihr das anders seht, dann besorgt euch jetzt das Bundle ohne weitere Kosten über Amazon Prime, eine Anleitung gibts hier auf MeinMMO. Mehr zur Ratten-Challenge von FifaKill gibts im Video:

Wie kriegt man das Bundle? Ihr braucht dafür ein aktives Abo bei Amazon Prime und müsst euren Twitch-Account mit Call of Duty verbinden:

Hier gibts das Bundle (via gaming.amazon.com)

Hier findet ihr eure Account-Verlinkungen (via twitch.tv) Angebot läuft bis zum 24. August 2023



Hier die Inhalte des Bundles:

Reyes Operator-Skin „Cheesy“

Würzige Fleischbällchen – Raal MG LMG Waffenbauplan

Cheesin’ – Vel 46 SMG Waffen-Bauplan

Sticker „Du bist eine Ratte“

Fit für einen Geist – Visitenkarte

Rat Pack – Ladebildschirm

Erwischt – Emblem

Doppelte EP: 1 Stunde

Doppelte Waffen-EP: 1 Stunde

Ich finde die Ratte so schlimm, ich kann kaum wegschauen. Immerhin sollen die Setups der Waffen im Bundle ganz brauchbar sein – eine Waffe mit dem Namen „Würzige Fleischbällchen“ kann ich tatsächlich nicht wiederstehen, da passt die Zielgruppe wieder.

Habt ihr Amazon Prime, sackt das Bundle jetzt kostenlos ein. Das Rat-Pack hat mal über 20 Euro gekostet und war im Mai 2023 noch Teil der Belohnungen für Spiele der World Series of Warzone. Jetzt gibts das Teil ohne weitere Kosten.

