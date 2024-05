PS5-Exclusive kommt in den Xbox Game Pass, hat 86 Punkte auf Metacritic: „Eine fast perfekte Erfahrung“

Humanity erschien am 16.05.2023 nur für die PS5 und PS4. Ab dem 30.05.2024 können jetzt aber auch Xbox-Spieler in den Genuss dieses ungewöhnlichen Spiels kommen. Auf der PS5 erscheinen regelmäßig Konsolen-exklusive Spiele, die sich auch viele Xbox-Nutzer wünschen. Ein anderer lohnenswerter Exklusivtitel ist Stellar Blade: Stellar Blade hat mehr als hübsche Kurven – aber die sind ein netter Bonus

Die Level entwickeln sich im Laufe des Spiels zu immer absurderen Szenarien. Plötzlich werden die vielen Menschen herumgeschleudert oder schweben in der Luft, um ans Ziel zu kommen. Die Level werden dabei aber auch immer anspruchsvoller. Wer noch mehr gefordert werden will, der holt sich die versteckten Sammelgegenstände, die sich aber lohnen, da man nützliche Fähigkeiten dadurch freischalten kann.

