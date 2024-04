Das nächste Highlight im Game Pass ist ein Spiel, bei dem ihr Geburten verbietet, um Strom zu sparen

Mit Frostpunk 2 erscheint die Fortsetzung des gefeierten Aufbauspiels im Juli dieses Jahres. Schon der erste Teil quälte die Spieler mit harten Entscheidungen, die wichtig für das Überleben der eigenen Leute waren. Das Spiel könnt ihr zu Release direkt im Game Pass spielen.

Was ist Frostpunk 2? Das Spiel ist die Fortsetzung des Aufbauspiels von 2018 vom polnischen Entwickler 11 Bit Studios.

Ihr müsst eine Stadt in einer apokalyptischen Welt aufbauen und das Überleben garantieren

Die Welt ist umhüllt von einer Eiszeit-ähnlichen Kälte und Wärme ist die wichtigste Ressource

Ihr seid der Herrscher der Stadt und für alle Prozesse innerhalb der Stadt verantwortlich

Frostpunk 2 verspricht wieder harte Entscheidungen für die Spieler, die sie an ihre moralischen Grenzen bringen, denn die Stadt muss schließlich überleben.

Einen Trailer zum Spiel findet ihr hier:

Frostpunk 2 sorgt mit neuem Trailer für Gänsehaut Weitere Videos Mehr Videos für dich

Moral ist der große Punkt des Aufbaus

Anders als in anderen Aufbauspielen ist die Richtung, die man einschlagen möchte, nicht immer so einfach durchführbar. Wenn ihr gütiger und empathischer Herrscher sein wollt, dann steht ihr vor schwierigen Entscheidungen. Denn das Leid eurer Bürger kann letztendlich das Überleben der Stadt sichern.

Das polnische Studio zeigte schon mit This War of Mine, dass sie großen Fokus auf moralische Entscheidungen, die fürs Überleben relevant sind, setzen. Das Spiel schaffte es sogar in unsere Survival-Topliste.

Die moralischen Fragen in Frostpunk sind der große Reiz des Spiels. Eine Bevölkerung, die ständig fleht und voller Qual lebt, sorgt für einen einzigartigen Stress im Genre. Ihr selbst müsst eben an die Grenzen der Menschlichkeit gehen, um das Beste für eure Stadt zu tun. Auch wenn das heißt, zum Diktator werden zu müssen. Beispielsweise könnt ihr Geburten verbieten, um Ressourcen wie Strom zu sparen.

Jede eurer Entscheidung kann aber auch zu unvorhergesehenen Konsequenzen führen. Denn auch wenn ihr nur das Beste für euer Volk wollt, kann das Volk rebellieren und die Stadt in Anarchie hüllen. Das große Highlight ist immer die Frage, wie weit man selbst gehen würde.

Wann erscheint Frostpunk 2? Frostpunk 2 erscheint am 25. Juli 2024 für Steam, Xbox Series und PS5. Abonnenten vom Game Pass können das Spiel ab dem Release auch im Abo spielen. Wer vorher den ersten Teil nachholen will, der kann das auch im Game Pass tun. MeinMMO-Autor Benedict Grothaus konnte das Spiel schon spielen und hat seine Eindrücke gesammelt: Wer sich mit harten Entscheidungen quälen will, sollte unbedingt Frostpunk 2 spielen