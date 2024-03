Steam: In einem neuen Aufbauspiel müsst ihr euch um unbedeutende Menschen kümmern und dann euren dunklen Gott erwecken

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Ein weiteres Spiel, das von Lovecraft inspiriert wurde, ist der Dungeon-Crawler The Yellow King: Ein neues Horror-MMO startet auf Steam und will eure Seele zerstören

Wenn ihr jetzt nur Bahnhof versteht, habt ihr vermutlich noch nicht so viele Beschwörungs-Rituale durchgeführt. Dabei handelt es sich nämlich um eine okkulte Phrase der Cthulhu-Anhänger die übersetzt so viel bedeutet wie „In seinem Haus in R’lyeh wartet träumend der tote Cthulhu.“

Was sagt die Community? Vor allem Fans vom Lovecraft-Universum sind schon jetzt begeistert von Worshippers of Cthulhu.

Doch was ihr baut ist keine normale Stadt, sondern der Sitz eines düsteren Kults. In mystischen Ritualen könnt ihr euch mit mächtigen Wesen aus dem Lovecraft-Universum verbinden. Dadurch erhaltet ihr geheimes Wissen und übernatürliche Segen, die euch beim Ausbau eures Kultes helfen.

Was erwartet euch? Auf den ersten Blick sieht Worshippers of Cthulhu aus, wie ein typischer City-Builder. Ihr baut und verwaltet eine immer größer werdende Stadt, samt ihren Einwohnern. Dabei finden sich klassische Konzepte, wie:

Wann und wo erscheint das Spiel? Worshippers of Cthulhu soll 2024 auf Steam und im Epic Games Store in den Early Access starten. Ein genaues Veröffentlichungsdatum ist bisher noch nicht bekannt.

