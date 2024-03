Neues Spiel auf Steam sieht aus wie ein irre erfolgreiches Aufbauspiel aus Deutschland, aber ihr spielt als Weltraum-Katze

Ein neues Spiel auf Steam erinnert auf den ersten Blick an Dorfromantik. Allerdings spielt ihr eine fast göttliche Katze, die ihre eigene Welt aufbaut, um die ausgestorbene Menschheit zurückzubringen.

Um welches Spiel geht es hier? Nekokami: Relaxing World Builder ist im Grunde das, was der Name schon verspricht. Ein entspanntes Aufbauspiel auf Steam, welches mit seinem Gameplay auf den ersten Blick an das erfolgreiche deutsche Aufbauspiel Dorfromantik aus 2022 erinnert.

Angekündigt ist der Release im zweiten Quartal 2024. Aktuell könnt ihr jedoch schon mal in die Demo-Version Nekokami: Internship reinschnuppern.

Was euch erwartet? Nekokami erinnert vom Gameplay her definitiv an Dorfromantik. Auch hier müsst ihr verschiedene Hexagone zusammenlegen und so eine neue Landschaft Stück für Stück aufbauen. Es erwarten euch dabei verschiedene Aufgaben und Herausforderungen, die es zu erfüllen gilt.

Anders als in Dorfromantik, schlüpft ihr bei Nekokami allerdings in die Rolle einer Katze. Ja, ihr spielt eine Katze im Weltraum, die auf verschiedenen Planeten neue Orte aufbaut. Denn in der Zukunft sind Katzen die Herrscher über das Universum und haben es sich zur Aufgabe gemacht, eine neue Heimat für die ausgestorbenen Menschen zu errichten und diese zu managen.

Um eure wichtige Aufgabe zu erfüllen, müsst ihr euch den Respekt der Kami – der Natur-Geister – verdienen. Denn letztlich seid ihr nur ein einfacher Architekt, welcher sich die mächtigen Kräfte eben dieser Geister leihen darf, um quasi Gott-ähnlich neu Welten zu erschaffen.

Grafisch will das Spiel vor allem mit einem handgezeichneten Stil überzeugen. Dazu orientiert sich alles ein bisschen an tatsächlicher Architektur der Weltgeschichte und an verschiedenen Kulturen. So könnte ihr im Video neben kleineren Hütten, Wäldern und Flüssen auch schon Wüstengebiete und Pyramiden sehen.

Anders als in Dorfromantik wird in Nekokami auch die Interaktion mit anderen Katzen eine Rolle spielen. So könnt ihr im Video bereits sehen, wie ihr mit euren Kollegen kommuniziert, von ihnen Aufgaben oder Informationen bekommt.

Interessant ist hier auch, wie die Kami sich ins Gameplay einfügen. So seht ihr im Video zum Beispiel, dass es anfängt zu regnen, wenn ihr euch den Respekt eines bestimmten Kami verschafft. Dieser Regen erschafft dann wiederum Seen und Flüsse in eurer Landschaft.

Neben der gezielten Planung eurer Landschaft, bringt dieser Aspekt eine interessante Abwechslung in das Genre.

