In einem neuen Aufbauspiel auf Steam müsst ihr euren Stamm vor der Dunkelheit schützen – Um jeden Preis

Nächsten Monat erscheint auf Steam ein neues Aufbauspiel, welches euch vor die schwierige Aufgabe stellt, einen ganzen Stamm vor der Dunkelheit zu schützen. Was ihr dabei erwarten könnt, erfahrt ihr hier.

Was ist das für ein Spiel? The Tribe Must Survive ist ein kommendes Aufbauspiel auf Steam, welches seinen Namen zu Programm macht. Denn eure Aufgabe wird es sein, das Überleben eines ganzen Stammes zu sichern.

Die Herausforderung besteht dabei in der Dunkelheit, die eure neue Siedlung umschließt und viele Gefahren beherbergt, die ihr erst sehen werdet, wenn es zu spät ist.

Vor allem mit seiner interessanten Grafik, dem Steinzeit-Setting und einer Welt, die an die Werke von H.P. Lovecraft erinnert, sticht dieses neue Aufbauspiel innerhalb des Genres schon mal etwas heraus. Was euch sonst noch erwartet, zeigt ein kurzes Video zum letzten Playtest:

Wann erscheint es? Das Spiel erscheint am 22. Februar 2024 auf Steam und wird durch den Publisher Starbreeze veröffentlicht, welcher auch für Spiele wie PAYDAY 3 verantwortlich ist.

Was euch erwartet? Das kurze Video zum letzten Playtest gibt euch einen ganz guten Eindruck, was euch in The Tribe Must Survive erwartet.

Ihr übernehmt die Aufgabe, das Überleben eures Stammes in einer stockdunklen Welt zu sicher. Rund um ein großes Lagerfeuer beginnt diese Herausforderung, denn das Licht ist vorerst alles, was euch vor der Dunkelheit schützt.

Um das Lagerfeuer herum baut ihr dann Unterkünfte und andere Einrichtungen, die zum Überleben wichtig sind. Eure Leute schickt ihr los, um Ressourcen zu sammeln, abzubauen und zu verarbeiten. Dabei solltet ihr eure Möglichkeiten immer im Blick behalten. Denn gehen euch die Ressourcen aus, sind eure Leute irgendwann der Dunkelheit und damit dem nahenden Tod ausgesetzt.

Je mehr Feuer ihr erbaut, desto größer wird eure Siedlung und desto sicherer haben es eure Leute.

Mit neuen Gebieten bekommt ihr ebenfalls die Möglichkeit Außenposten zu errichten und sichere Routen zu bauen, auf denen Händler zwischen Außenposten und Hauptsiedlung hin und her reisen können.

Ihr entscheidet über das Schicksal eures Stammes

Die mutigsten Mitglieder eures Stammes schickt ihr auf Expeditionen, um interessante Orte zu erkunden, neue Ressourcen oder Geheimnisse zu finden. Dabei solltet ihr immer die Fähigkeiten und Bedürfnisse der Expeditionsmitglieder im Blick behalten. Denn, wenn ihr die falschen Leute losschickt, könnte dies schnell zu Verlusten führen.

Als neues Oberhaupt des Stammes steht ihr außerdem immer wieder vor schwierigen Entscheidungen, die stark über das Schicksal und die Zukunft eurer Leute entscheiden. So müsst ihr zum Beispiel entscheiden, ob ihr einem Mann glaubt, dass er furchtbaren Hunger leidet oder euch sicher seid, dass er lügt.

Oder ihr gebt euren Leuten die Anweisung, durch einen Fluss zu schwimmen, anstatt einen Weg drumherum zu suchen. Welche Konsequenzen diese Entscheidungen mit sich bringen, erfahrt ihr natürlich erst hinterher. Klar ist jedoch, dass diese im schlechten Fall gravierende Folgen mit sich bringen können.

