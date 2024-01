Steam: Ein beliebtes Aufbau-Spiel rund um euer eigenes Gefängnis kündigt im Trailer seinen 3D-Nachfolger an

Was euch erwartet? Wie im ersten Teil werdet ihr in Prison Architect 2 euer eigenes Gefängnis errichten und dabei nicht nur als Architekt, sondern ebenfalls an Manager tätig werden.

Wann erscheint es? Prison Architect 2 erscheint am 26. März 2024 auf Steam , für die Xbox Series X/S und die PS5. Auf Steam könnt ihr das Spiel aber bereits jetzt vorbestellen, um am Release-Tag direkt starten zu können.

