Steam: Ein Aufbauspiel lässt euch euer eigenes Märchendorf errichten – Hat 89 % positive Bewertungen

In einem Aufbauspiel auf Steam müsst ihr euer eigenes Königreich in einer seltsamen Märchenwelt errichten. Diplomatie und romantische Beziehungen spielen dabei eine große Rolle.

Um welches Spiel geht es hier? Fabledom ist ein Aufbauspiel auf Steam, welches letztes Jahr im April in den Early Access startete. Aktuell hat das Spiel 89 % positive Bewertungen und der volle Release ist für diesen Frühling angekündigt.

Bis zum 4. März 2024 bekommt ihr das Spiel noch für 33 % billiger, was sich bei einem Spiel mit prozentual relativ vielen positiven Bewertungen durchaus lohnen könnte. Einen ersten Eindruck könnt ihr euch durch den Ankündigungs-Trailer verschaffen:

Was erwartet euch in Fabledom? In Fabeldom erbaut ihr euer eigenes Reich in einer seltsamen Welt voller Märchengestalten wie Riesen, Hexen oder fliegenden Schweinen. Ihr übernehmt die Aufgabe euer neues Dorf stetig auszubauen und es zu einem großen Königreich zu entwickeln.

Dabei gilt es natürlich alle möglichen Ressourcen zu nutzen, um das Dorf nach euren Vorstellungen und angepasst an die Bedürfnisse der Bewohner zu errichten. Eurer Kreativität könnt ihr dabei freien Lauf lassen und die verschiedenen Gebäude oder Wege dort platzieren, wo es euch gefällt.

Ressourcen helfen euch jedoch auch beim Aufbau eurer Wirtschaft. Denn diese soll in Fabledom ebenfalls eine große Rolle spielen. So müsst ihr mit anderen Königreichen interagieren, mit ihnen handeln, Partnerschaften und Bündnisse eingehen oder auch mal einen Konflikt austragen.

Da ihr in Fabledom über ein mittelalterliches Märchenreich herrscht, darf natürlich auch das Militär in eurer Planung nicht zu kurz kommen. So müsst ihr eine Stadtwache ausbauen und einen Champion ernennen. Diese werden euer Königreich vor feindlichen Armeen und bösen Nachbarn verteidigen.

Wie ihr in Fabledom mit der Diplomatie umgeht, ist an dieser Stelle also vollkommen euch überlassen. Allerdings solltet ihr dabei wohl bestenfalls immer den Fortschritt des Königreiches und das Leben eurer Bewohner berücksichtigen.

Welche Rolle spielen Beziehungen in Fabledom? Neben den Beziehungen zu euren Nachbarreichen werden auch eure persönlichen Beziehungen eine große Rolle spielen.

Als zukünftiger König oder Königin eures Reiches sucht ihr natürlich irgendwann nach einem passenden Partner, welcher gemeinsam mit euch herrscht. Dabei soll die Auswahl eures Partners auch euren Spielstil beeinflussen.

Ganz so leicht sollen euch diese romantischen Beziehungen dann auch nicht gemacht werden. Habt ihr euch für einen zukünftigen Partner entschieden, müsst ihr für diesen werben und natürlich auch hoffen, dass eure Bemühungen Anklang finden und letztlich eure Gefühle auch erwidert werden.

Spieler genießen die Atmosphäre und Story des Spiels

Was sagen die Spieler? Mit 89 % positiven Bewertungen auf Steam, konnte das Spiel die meisten Spieler durchaus im Early Access schon überzeugen. Einige Meinungen haben wir hier für euch zusammengetragen:

LeftPaw schreibt: „Das, meine Freunde, müsste eins der besten Aufbauspiele sein, die es gibt. Es hat Charme, Atmosphäre und Seele, wie kein anderes. Wenn du einmal angefangen hast, ist es sehr schwierig wieder aufzuhören.“

SalsaLover schreibt: „Ich genieße dieses Spiel durch und durch, vielleicht sogar ein bisschen zu sehr, da ich es seit Stunden obsessiv spiele. Süße Grafik und Story, Häuser zu errichten braucht viel Zeit zum Nachdenken und Planen.“

Silas [GER] schreibt: „Der erste Pluspunkt: Ich habe nach nur 3 Stunden das Gefühl, Stunden meiner Freizeit mit dem Spiel zugebracht zu haben. Nein, nicht aus “Langeweile” – sondern aus Erfüllung. Als Berufstätiger mitten im Leben ist der Moment, spielen zu können kostbar.“

