Hartes Survival-Game floppt hart auf Steam – Neues Projekt macht alles anders, setzt auf PvE und Koop

Von dem, was ich von Bellwright bisher gesehen habe, sieht das Spiel tatsächlich sehr vielversprechend aus, wenn auch nischig. Ich kann mir vorstellen und hoffe, dass es eine treue und zumindest einigermaßen große Spielerschaft findet. Allerdings drängen sich mir immer mehr Vergleiche mit Minecraft Legends auf, das so überhaupt nicht funktioniert hat: Das dritte Minecraft-Spiel in Folge ist tot, hat nur 9 Monate überlebt

Aus den negativen Erfahrungen lernen die Macher und wollen es nun besser machen. Sie meinten im Interview sogar: Wenn Bellwright funktioniert, wollen sie zurück zu Last Oasis und das Spiel noch irgendwie „retten.“ Das steht aber in ferner Zukunft.

Bellwright erscheint am 23. April 2024 auf Steam und mache jetzt schon viel Spaß. Trotzdem gibt es bereits Ideen für Features, die in Zukunft kommen sollen, etwa:

Im Grunde ist Bellwright eine Mischung aus Rimworld und Mount & Blade und die Entwickler sagen selbst, dass dort ein guter Teil der Inspiration herkommt. Im Herzen ist das Spiel jedoch vor allem eines: ein Aufbau-Spiel – in Unreal Engine 5 und Third Person. Das Spielprinzip ist recht ausführlich:

