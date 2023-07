Call of Duty 2023 wird in wenigen Wochen vorgestellt – 11 Leaks, die ihr jetzt kennen solltet

Das neue Call of Duty 2023 bekommt im August endlich einen offiziellen Namen und das Setting wird vorgestellt. MeinMMO listet euch die bisher bekannten Infos zur Vorstellung und dazu die wichtigsten Leaks, die aktuell durch die Community schwirren.

Wann soll CoD 2023 vorgestellt werden? Einen konkreten Termin gibt es noch nicht, aber es ist bereits sicher, dass das neue Call of Duty im Laufe der kommenden Season 5 von Modern Warfare 2 vorgestellt wird. Das haben die Verantwortlichen auf Twitter bestätigt:

Look for the first details about the [REDACTED] Reveal Event in the Season 05 Announcement and additional #MWII carry forward details soon. Stay frosty.