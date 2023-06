Es ist kein Geheimnis, dass Call of Duty ein wichtiger Faktor sowohl für Xbox als auch PlayStation ist. Die geplante Microsoft-Übernahme von Activision Blizzard lässt die Zukunft von CoD für Sony aber offen. Ein Gerichts-Dokument enthüllt nun, wie wichtig CoD für Sony eigentlich ist.

Was sind das für Gerichts-Dokumente? Wegen einer US-Anhörung bezüglich der geplanten Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft wurden wichtige Dokumente von Sony bereitgestellt. Sony stellt diese Dokumente bereit, um ihre Sorgen rund um die Übernahme und den zukünftigen Status von CoD zu äußern.

Sony hat bei einer möglichen Übernahme die Angst, dass CoD Microsoft-exklusiv wird oder die PlayStation-Version eines CoDs nicht die volle Erfahrung bietet. Durch diese mögliche Gefahr sieht Sony eine Übernahme durch Microsoft als geschäftsschädigend. Ihr Dokument enthüllt jetzt, warum ihre Angst so groß ist.

Die UK blockte den Deal aber schon wegen eines anderen Grunds als CoD.

Viele Spieler zocken nur CoD auf ihrer PlayStation

Was steht im Gerichts-Dokument? Im ursprünglichen Dokument wurden die Zahlen zwar geschwärzt, beim Einscannen waren die Zahlen jedoch einsehbar, und Bemühungen, das Dokument zu löschen, kamen zu spät.

In einem Artikel von The Verge wurden die Informationen aus dem Dokument zusammengefasst. Neben Informationen zur Entwicklung von Horizon Forbidden West oder The Last of Us Part II ist die wichtigste Information bezüglich Call of Duty.

So sollen eine Million PlayStation-Spieler einzig und allein Call of Duty spielen. Es wurden keine Demos oder die Spiele aus dem PS Plus Essential -Abo, das fürs Online-Spielen sowieso gebraucht wird, gespielt. Folgende Informationen stehen laut The Verge im Dokument über CoD noch drin:

2021 spielten über 14 Millionen Nutzer mindestens 30 % ihrer Spielzeit CoD

über 6 Millionen Nutzer spielten 70 % ihrer Spielzeit CoD

Knapp 1 Million Nutzer spielten 100 % ihrer Spielzeit CoD

Spieler, die über 70 % ihrer Spielzeit CoD zockten, spielten im Durchschnitt 296 Stunden CoD

Das Dokument suggeriert dabei, dass 2021 allein in den USA Sony knapp 730 Millionen Euro nur durch CoD eingenommen hat. Bei dieser Zahl ist das PS-Plus-Abo noch nicht mit eingerechnet.

Laut einem Vertrag zwischen Sony und Activision soll wohl noch ein CoD-Spiel innerhalb des exklusiven Marketing-Deals 2023 erscheinen.

Schaut man sich diese Zahlen an, erkennt man die Wichtigkeit von CoD für PlayStation. Sollte die Übernahme von Activison durchgehen und CoD würde Microsoft-exklusiv werden oder erhielte eine bessere Version auf der Xbox, wären die finanziellen Folgen für Sony wohl groß.

Ganz so einseitig ist die Situation aber nicht, und auch der Xbox-Chef sprach schon über Exklusiv-Deals von Sony:

