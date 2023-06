Das Lineup für die “PlayStation Plus”-Spiele im Juli wird erst am Mittwoch offiziell enthüllt, doch nun ist ein Leak von der bekannten Seite dealabs aufgetaucht. Darin werden drei Spiele für PS4 und PS5 gezeigt, die sich richtig lohnen könnten.

Welche Spiele stecken laut dem Leak in PS Plus? Für Juli erwarten euch laut Leak:

Call of Duty Black Ops Cold War (PS5 | PS4)

Alan Wake Remastered (PS5 | PS4)

Endling – Extinction is Forever (PS5 | PS4)

Wie verlässlich ist der Leak? Dealabs leakt regelmäßig die kommenden Spiele für PS Plus und die Informationen sind normalerweise sehr zuverlässig. Etwa im Januar 2023 hatte der Leak von Deallabs richtig gelegen.

Mit Call of Duty und Alan Wake gleich 2 starke Spiele im Lineup

Die Kollegen von der GamePro erklären, dass der Shooter die beste Kampagne seit Jahren abliefert und sich daher für jeden Shooter-Fan lohnt. Sollte sich der Leak bewahrheiten, dann solltet ihr auf jeden Fall einen Blick auf die Solo-Kampagne werfen, bevor ihr euch in den Multiplayer stürzt.

Mit dem Alan Wake Remaster bekommt ihr obendrein ein sehr gutes Mystery-Adventure für die PS4 und PS5. Auch hier erklären die Kollegen der GamePro, dass es sich um einen „Pflichtkauf für alle Mystery-Fans“ handelt. Ihr bekommt trotz kleinerer Macken ein hervorragendes Remaster.

Das dritte Spiel im Bunde ist “Extinction Is Forever”. In diesem Survival-Abenteuer steuert ihr eine Füchsin und müsst mit ihr vor Feinden flüchten. Das Spiel setzt auf einen atmosphärischen, gezeichneten Comic-Stil. Die Kollegen von 4Players bezeichnen das Spiel als süßes und wunderschönes Adventure, welches aber spielerisch nicht völlig überzeugen könne. Dafür sei es einfach spielerisch zu reptitiv.

Was haltet ihr von dem Leak? Sprechen euch die Spiele an oder gab es schon einmal ein besseres Bundle für PS Plus? Erzählt es uns in den Kommentaren.

