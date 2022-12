Jeden Monat bietet euch das Abo von PS Plus Essential ein paar Spiele, die ihr ohne Extra-Kosten auf PS4 und PS5 zocken und behalten könnt. Wann die neuen Spiele verfügbar sind und welche Spekulationen sowie Gerüchte zum Januar 2023 gibt, sammeln wir für euch auf MeinMMO.

Wie sieht der Zeitplan aus? Die Enthüllung und die Freigabe der neuen Spiele von PS Plus Essential läuft beinahe jeden Monat gleich ab:

PS Plus: Spiele verfügbar ab Dienstag, 03. Januar 2023 Erfahrungsgemäß gegen 12:00 Uhr mittags

Mögliche Ankündigung: Mittwoch, 28. Dezember 2022 Enthüllung der Spiele oft gegen 17:30 Uhr



Die letzten Monate lief das immer nach demselben Schema, es kann jedoch selten auch zu Änderungen beim Ablauf kommen. Teil der Prozedur sind mittlerweile auch Leaks geworden – regelmäßig sind die Spiele bereits einen Tag vor der offiziellen Enthüllung bekannt.

Sobald die Spiele für den Januar 2023 verfügbar sind, verschwindet das Line-up aus dem Dezember. Schiebt die Spiele vorher in eure Bibliothek:

PS Plus: Spiele für Dezember 2022 sind bekannt – Mit der Mass Effect: Legendary Edition

PS Plus Januar 2023 – Spekulationen und Gerüchte

Welche Games könnten im Januar kommen?

Aktuell gibt es noch keine glaubhaften Leaks zum neuen PS Plus. Allerdings haben wir uns in der Community ein wenig umgehört und stellen euch ein paar Titel vor, die mögliche Kandidaten für Spiele im PS Plus sein könnten.

Bitte bedenkt jedoch, dass es sich dabei nicht um verbindliche Infos handelt, sondern rein um Spekulationen und Gerüchte, die durchs Internet schwirren:

Riders Republic

Das bunte Sportspiel von Ubisoft ist schon eine Weile auf dem Markt und der Vollpreistitel ist mittlerweile günstig zu haben. Per Fahrrad, Ski, Snowboard oder Wingsuit feuert ihr über wahnwitzige Strecken mit bis zu 50 Spielern in einem Rennen.

PS Plus wäre ein guter Kick für die Spielerzahlen und solche irren Sportspiele landen öfter im Abo von PS Plus.

Hades

Der gefeierte Indie-Hit war schon oft Teil von Spekulationen/Wünsche rund um PS Plus, kam bisher aber nicht ins Abo. Hades ist ein knackiges Roguelite-Hack’n’Slay in Iso-Perspektive, in dem ihr euch durch die Unterwelt prügelt und mythologische Gestalten umhaut.

Bei den Game Awards 2022 wurde der Nachfolger Hades 2 angekündigt, das im Frühjahr 2022 in den Early Access gehen soll. Möglicherweise ein guter Zeitpunkt für PS Plus.

Chicory: A Colorful Tale

Ein süßes, buntes Puzzlespiel mit einem Hund als Protagonisten. Es ist eine Art bespielbares Malbuch, in dem ihr die leeren, schwarz-weißen Seiten mit belebenden Farben füllt. Es gibt sogar einen Koop-Modus für 2 Spieler.

Chicory: A Colorful Tale ist bereits im Extra-Abo von PS Plus enthalten und ein kleines, niedliches Game für einen erheiternden Besuch – fällt auf jeden Fall ins Beuteschema von PS Plus.

The Dark Pictures Anthology – Little Hope

In der „The Dark Pictures Anthology“-Reihe erlebt ihr jedes Mal ein komplett neues Gruselabenteuer, das man mehr als einen spielbaren Film beschreiben kann. In „Little Hope“ steuert ihr eine Gruppe College-Studenten, die aus einer gruseligen Stadt entkommen muss.

Erst vor ein paar Monaten kam mit „Man of Medan“ ein Titel der Reihe ins Abo und es wäre gut möglich, dass auch die restlichen 3 Spiele bei PS Plus landen.

Sackboy: A Big Adventure / Marvel: Avengers

PS Plus Essential kommt auch immer mal wieder mit größeren Titeln im Abo und diese beiden gelten schon länger als heiße Kandidaten.

Sackboy: A Big Adventure ist ein 3D-Plattformer von Sony und Marvel: Avengers ein Prügelspiel mit Looten & Leveln im Marvel-Universum.

Was bringt PS Plus Essential? Das Abo ist wichtig, wenn ihr den Multiplayer auf eurer PlayStation nutzen wollt. Denn nur wenige Spiele öffnen den Online-Modus ohne PS Plus.

Zudem bekommt ihr regelmäßig Cosmetics oder Ingame-Währungen von verschiedenen Spielen geschenkt und habt auf manche Spiele einen Extra-Rabatt. Schaut immer mal wieder im PS Store vorbei und prüft die PS-Plus-Sektion, damit ihr keine Boni für Spiele verpasst, die ihr interessant findet.

Außerdem lassen sich Speicherstände in die PS-Cloud verschieben und es gibt die monatlichen Spiele im Abo. Die könnt ihr jedoch nur nutzen, wenn ihr aktuell Mitglied bei PS Plus seid.

Mehr zu den unterschiedliche Paketen von PS Plus findet ihr hier: PS Plus Abo: Essential, Extra oder Premium – Welches Paket passt zu mir?