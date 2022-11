PS Plus: Spiele für Dezember 2022 sind bekannt – Mit der Mass Effect: Legendary Edition

Die Spiele für PS Plus Essential im Dezember 2022 für die PS5 und PS4 stehen fest. Wir stellen euch die Spiele kurz vor und zeigen, wann sie verfügbar sind.

Welche Spiele gibts im November 2022? Der Leak zu PS Plus für Dezember 2022 hatte Recht! Wie immer sind 3 Spiele im PS Plus Abo enthalten:

Mass Effect Legendary Edition (PS4)

Biomutant (PS4/PS5)

Divine Knockout: Founders Edition (PS4/PS5)

Wann kann ich die Games zocken? Die Spiele stehen euch am ersten Dienstag im Dezember zur Verfügung und kommen meist gegen Mittag – 06. Dezember, 12:00 Uhr. Denkt bis dahin daran, die Spiele aus dem August eurer Bibliothek hinzuzufügen:

Was ist Mass Effect: Legendary Edition? Die Trilogie vereint die drei beliebten Spiele in einem Bundle und kommt mit einer ganzen Reihe Verbesserungen und Neuerungen. Solltet ihr die Spiele noch nicht gezockt haben, dann lohnt sich ein Blick auf jeden Fall für euch.

Was ist Biomutant? In Biomutant schlüpft ihr in eine seltsame Kreatur und erkundet im Stil eines Action-RPGs eine zerstörte Welt. Ihr erstellt dabei eure eigene Kreatur und kämpft gegen aller seltsame Wesen. Der Erzählstil ist besonders, da alle Leute nur über den Erzähler sprechen, selbst aber nie zu Wort kommen.

Was ist Divine Knockout? Divine Knockout ist ein Action-Prügler, das Spielprinzip dürfte euch an Multiversus oder an Brawlhalla erinnern. Ihr schlüpft in Götter und andere mythologische Figuren und verprügelt eure Gegner. Das Spiel erscheint pünktlich zum Start von PS Plus, ihr solltet zum Start daher jede Menge Mitspieler finden.

Was bringt PS Plus Essential? Das Abo ist wichtig, wenn ihr den Multiplayer auf eurer PlayStation nutzen wollt. Denn nur wenige Spiele öffnen den Online-Modus ohne PS Plus.

Zudem bekommt ihr regelmäßig Cosmetics oder Ingame-Währungen von verschiedenen Spielen geschenkt und habt auf manche Spiele einen Extra-Rabatt. Schaut immer mal wieder im PS Store vorbei und prüft die PS-Plus-Sektion, damit ihr keine Boni für Spiele verpasst, die ihr interessant findet.

Außerdem lassen sich Speicherstände in die PS-Cloud verschieben und es gibt die monatlichen Spiele im Abo. Die könnt ihr jedoch nur nutzen, wenn ihr aktuell Mitglied bei PS Plus seid.

Seid ihr noch auf der Suche nach einer PS5, dann checkt regelmäßig unseren Verkaufsticker: PS5 kaufen – Alle Infos zu Drops und Angeboten