PS Plus: Spiele für November 2022 sind geleakt – Gefeierter Action-Hit mit 85er-Score auf Metacritic ist dabei

Einem Leak zufolge stehen die Spiele für PS Plus im November 2022 für die PS5 und PS4 fest. Wir stellen euch die Spiele kurz vor und geben eine Einschätzung zum Leak ab.

Welche Spiele zeigt der Leak für November 2022? Wie immer sind 3 Spiele im PS Plus Abo enthalten, dem Leak zufolge handelt es sich um:

Nioh 2 – PS4 / PS5

LEGO Harry Potter Collection – PS4

Heavenly Bodies – PS4 / PS5

Ist der Leak verlässlich? Grundsätzlich handelt es sich bei solchen Leaks immer um Spekulationen. Die Seite dealabs.com, von der der aktuelle Leak stammt, hat die kommenden PS-Plus-Spiele allerdings schon häufiger richtig vorhergesagt.

Der gut informierte Twitter-Account @nibellion (via twitter.com) hat den Leak bei Twitter geteilt, was dafür spricht, dass die geleakten Spiele tatsächlich im November im PS Plus Abo auftauchen werden.

Allerdings gibt es keine Garantie, dass die gelisteten Spiele auch tatsächlich im PS Plus Abo verfügbar werden.

PS Plus Spiele im November 2022: Nioh 2, LEGO Harry Potter und Heavenly Bodies

Was sind das für Spiele? Wir stellen euch die Games kurz vor:

Nioh 2

In Nioh 2 schlüpft ihr in die Rolle eines Samurai, der über Kräfte der dämonische Yokai verfügt. Die Geschichte ist im feudalen Japan der Sengoku Zeit (1477 bis 1573) angesiedelt und mischt Realität mit High-Fantasy-Elementen. So müsst ihr als halb menschlicher, halb dämonischer Krieger eure Fähigkeiten nutzen, um das Dunkle Reich der Yokai zu erkunden und dabei jeder Menge Dämonen den Gar auszumachen.

Das Spielprinzip gleicht dabei anderen Souls-like-Games: Wie in Dark Souls müsst ihr auch in Nioh 2 jeden eurer Gegner genaustens studieren, da jeder Fehler tödlich enden kann.

Aber keine Sorge, denn euch stehen neben den typischen Waffen der Samurai, Schwerter, Speere, Pfeil und Bogen oder Shuriken, eure dämonischen Kräfte zur Verfügung. Diese könnt ihr sowohl offensiv als auch defensiv einsetzen. All das sorgt für ein sehr spannendes, dynamisches Gameplay.

Nioh 2 wurde von den Kritikern hochgelobt und kommt auf metacritic.com auf einen Score von 85 von 100.

Seht euch hier den Launch-Trailer zu Nioh 2 an:

LEGO Harry Potter Collection

Die LEGO Harry Potter Collection umfasst gleich 2 Spiele: LEGO Harry Potter: Die Jahre 1-4 und LEGO Harry Potter: Die Jahre 5-7. Ihr habt also die Möglichkeit, die gesamte Geschichte von Harry Potter an eurer Lieblingsschule für Hexerei und Zauberei nachzuspielen.

In der LEGO Harry Potter Collection könnt ihr Zaubertränke mixen, knifflige Rätsel lösen, neue Zaubersprüche erlernen und nebenbei die Geheimnisse von Hogwarts lüften. Weiterhin bietet euch die LEGO Harry Potter Collection, die aus anderen LEGO-Spielen bekannte Grafik und die einzigartigen LEGO-Mechaniken.

Das für LEGO-Spiele einzigartige Spielprinzip könnt ihr euch hier im Trailer ansehen:

Heavenly Bodies

Heavenly Bodies ist ein absolutes Muss für alle Weltraum- und Rätsel-Fans. In dem Simulationsspiel mit kniffligen Denkaufgaben steuert ihr einen Kosmonauten in der Schwerelosigkeit.

An Board einer Raumstation müsst ihr zahlreiche Physik-Rätsel lösen. Unter anderem gilt es, Teleskope auszurichten, Sonnensegel zu reparieren oder Gesteine von fremden Planeten zu erforschen. Ohne Schwerkraft ist das aber keine leichte Aufgabe! Deshalb könnt ihr dieses Spiel auch im Koop oder online mit Freunden spielen.

Inspiriert von Raumfahrt und Technik besticht Heavenly Bodies mit einer Optik, die an Science-Fiction der 70er- und 80er-Jahre angelehnt ist.

Falls ihr Lust habt eure eigene Raumstation zu übernehmen, könnt ihr euch das Spielprinzip von Heavenly Bodies hier im Gameplay-Trailer ansehen:

Wann kommen die Spiele? Die offizielle Ankündigung der Spiele findet am Mittwoch statt, dem 26. Oktober. Dann wird sich zeigen, ob der Leak zutreffend war. In der Regel werden die Spiele dann immer am ersten Dienstag des jeweiligen Monats verfügbar. Das wäre dieses Mal der 01. November 2022.

