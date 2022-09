PS Plus Essential bietet euch Online-Gaming auf PS4 und PS5 sowie jeden Monat ein paar Spiele ohne weitere Kosten. Nun sind die Spiele für Oktober 2022 bekannt.

Welche Spiele gibt es? Folgende 3 Spiele könnt ihr im September im Rahmen eures Essential-Abos von PS Plus herunterladen:

Wann kann ich die Games zocken? Die Spiele stehen euch am ersten Dienstag im Oktober zur Verfügung und kommen meist gegen Mittag. Die Spiele sind voraussichtlich ab Dienstag, dem 4. Oktober für euch auf der PS4 und PS5 verfügbar.

Was ist das für ein Spiel? Bei Hot Wheels Unleashed handelt es sich um ein Renspiel, wo ihr mit Spielzeugautos über eine Rennstrecke jagt. Dabei könnt ihr eure Fähigkeiten sowohl auf den offiziellen Strecken testen als auch Strecken von anderen Mitspielern ausprobieren. Denn das Spiel bietet, ähnlich wie TrackMania, einen umfangreichen Editor.

Was ist das für ein Spiel? Injustice 2 ist ein Prügelspiel. Ihr schlüpft in die Rolle von verschiedenen Charakteren aus dem DC-Universum oder anderen Entwicklern. Ihr kämpft in 1vs1-Kämpfen gegen andere Spieler und versucht wie in anderen Fighting-Games eure Fähigkeiten geschickt aneinander zu reihen, um dadurch Kombos zu bekommen.

Was ist das für ein Spiel? Superhot ist ein Ego-Shooter aus dem Jahr 2016. Das Besondere an dem Shooter ist jedoch, dass die Gegner nur dann schießen und sich bewegen, wenn ihr euch bewegt oder schießt.

Auf diese Weise kommt eine völlig neue taktische Komponente ins Spiel, denn ihr müsst eure Kämpfe strategisch planen. Das macht die Kämpfe auch deutlich komplexer, als wenn ihr euch nur durch eure Widersacher ballern müsst.

Was denkt ihr? Gefällt euch die Auswahl in diesem Monat für Oktober 2022 oder könnt ihr mit den vorgestellten Games nichts anfangen? Erzählt es uns in den Kommentaren und diskutiert mit anderen Usern.

