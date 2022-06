PS Plus Essential: Alle Infos zum neuen Standard-Abo auf PS4 & PS5 – Release, Spiele, Preis

Am 23. Juni ändert sich euer Abo bei PS Plus. Das Standard-Abo verwandelt sich in „PS Plus Essential“ und jedes normale Mitglied von PlayStation Plus landet vorerst in diesem neuen Service. Welche Spiele ihr im Abo für PS4 und PS5 erwarten könnt, welche Leistungen es bietet und wer in ein anderes Abo kommt, erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

Was passiert bei PS Plus? Der Abo-Service von PlayStation erlebt seinen bisher größten Umbau. Aus dem eindimensionalen Service wird ein 3-fach-Angebot. Statt aus nur einer Service-Option, könnt ihr aus 3 verschiedenen Stufen wählen:

PS Plus Essential

PS Plus Extra

PS Plus Premium

Das Essential-Abo ist dabei so etwas wie das Standard-Abo, das ihr bisher auch schon kennt. Alle Details dazu sammeln wir hier für euch auf MeinMMO. Mehr Infos zum neuen PS Plus gibts auch bei uns im Video:

PS Plus Essential – Alles zu Spielen, Preisen, Release

Wann kommt PS Plus Essential? PlayStation gibt als Start den 23. Juni an. Allerdings ist noch keine konkrete Uhrzeit bekannt. Wir rechnen mit einem Release entweder um die Mittagszeit oder am frühen Abend gegen 17:00 Uhr – 18:00 Uhr.

Was bringt PS Plus Essential? Im Grunde bekommt ihr hier das bekannte Basis-Paket. Wichtigste Inhalte sind der Zugang zum Online-Multiplayer und zwei kostenlose Spiele im Rahmen des Abos:

2 „kostenlose“ PS4-Spiele im Monat

1 „kostenloses“ PS5-Spiel im Monat

Online-Multiplayer

Exklusive Angebote im PS Store

Cloud-Speicher für eure Spielstände

Share Play

PS Plus Abo: Essential, Extra oder Premium – Welches Paket passt zu mir?

Was ändert sich im Vergleich zu früher? Im Moment sieht es danach aus, als würde sich nur der Name beim Essential-Abo ändern.

Anfangs gab es Infos seitens PlayStation, dass es nur noch insgesamt zwei monatliche Spiele geben würde. Auf der Website von PS Plus ist nun aber doch von drei Spielen die Rede: Zwei für PS4 und eines für PS5 (via playstation.com).

Wie viel kostet PS Plus Essential? Auch bei den Kosten müsst ihr euch nicht umstellen:

1 Monat €8,99

3 Monate €24,99

12 Monate €59,99

Wer kommt in ein anderes Abo von PS Plus? Habt ihr den Streaming-Service „PS Now“ abonniert, dann verwandelt sich eure Restlaufzeit in das Abo „PS Plus Premium“. Das bietet euch das übliche Streaming-Paket mit Klassikern von PS1, PS2 und PS3, aber auch die Inhalte von „PS Plus Extra“.

Im Extra-Paket findet ihr massig Spiele für PS4 und PS5 in einer Art „Game Pass“, die ihr ohne weitere Kosten herunterladen könnt. Sobald die offizielle Liste der Spiele für den deutschen Markt bekannt ist, findet ihr dazu auf MeinMMO eine entsprechende Liste.

Seid ihr passend zum neuen PS Plus auch auf der Suche nach einer PS5, dann checkt regelmäßig unseren Verkaufsticker auf MeinMMO: PS5 kaufen im Ticker – Alle News und Angebote