Wir haben gefragt: Wie findet ihr das neue PS Plus, das morgen kommt? Fast 5.000 haben geantwortet

Morgen, am 23. Juni, erscheint das neue PS Plus für PS4 und PS5, was sich ein wenig am „Game Pass“ von Microsoft orientiert. Doch wie kommt das bei unseren Lesern überhaupt an? Fast 5.000 von euch haben uns geantwortet und die Tendenz ist deutlich.

Sony bringt morgen auch in Deutschland die neuen Modelle von PS Plus, was mit PS Now fusioniert und so zu einer Art „Game Pass“ wie beim Konkurrenten Microsoft wird.

Wir haben euch in einer Umfrage gefragt, welches PS-Plus-Abo ihr euch holen werdet und wie ihr das Angebot generell findet.

Das sind die Ergebnisse unserer Umfrage: Nach aktuell 4.736 Stimmen (Stand: 22. Juni, 11:00 Uhr) sehen die Umfrage-Ergebnisse so aus:

Essential: 28 %, 1.335 Abstimmungen

28 %, 1.335 Abstimmungen Extra: 21 %, 999 Abstimmungen

21 %, 999 Abstimmungen Bin nicht überzeugt vom neuen PS Plus: 21 %, 983 Abstimmungen

21 %, 983 Abstimmungen Premium: 16 %, 780 Abstimmungen

16 %, 780 Abstimmungen Bin mir noch unsicher: 13 %, 639 Abstimmungen

Somit ist also eine klare Tendenz erkennbar. Knapp die Hälfte von euch (zusammen 49 %) ist nicht überzeugt vom neuen PS Plus und verbleibt beim Essentials-Abo, was dem bisherigen PS Plus entspricht.

Fast exakt 1.000 Leser machen aber das Upgrade zum Extra-Abo, wo immerhin 400 weitere Spiele zur Verfügung stehen. Aber nicht einmal jeder Fünfte von euch will auch das Streaming-Angebot und die Game Trials nutzen, die beim Premium-Abo angeboten werden.

So funktioniert das neue PS Plus

So sehen die neuen Modelle aus: Ihr habt die Wahl zwischen 3 Modellen, Essential, Extra und Premium. Diese bieten unterschiedlich viele Features, was sich im Preis zeigt:

Feature Essential Extra Premium 2 kostenlose Spiele im Monat Ja Ja Ja Exklusive Deals im PS Store Ja Ja Ja Cloud-Speicher Ja Ja Ja Online-Multiplayer Ja Ja Ja 400 Spiele zum Download Nein Ja Ja 340 Spiele zum Streamen Nein Nein Ja Ausgewählte Game Trials Nein Nein Ja Preis Monatlich / Jährlich 8,99 € / 59,99 € 13,99 € / 99,99 € 16,99 € / 119,99 €

Essential ist also PS Plus, wie ihr es bisher kennt. Bei Extra sind 400 Spiele zusätzlich Teil des Abos, die ihr dann kostenfrei herunterladen und zocken könnt. Bei Premium kommen noch 340 Spiele zum Streamen und Game Trials dazu.

Diese Kommentare gab es von euch

Das sagt ihr zum neuen PS Plus: In unseren Kommentaren zu den Änderungen bei PS Plus habt ihr wie gewohnt lebhaft und ausführlich diskutiert. Hier möchten wir euch ein paar der beliebtesten eurer Kommentare vorstellen.

Bienenvogel etwa kann sich das Extra-Abo eventuell vorstellen, zweifelt aber an der Sinnigkeit von so einem Abo-Modell als Ganzes. Das Problem sei hier vielmehr die Zeit als der Preis:

Da ist für mich höchstens das Extra-Paket interessant, aber auch nur, weil ich ja eh schon Plus habe. Muss auch allgemein sagen: Vermutlich bin ich da in der Minderheit oder einfach schon zu „alt“, aber bei der ganzen Game-Pass-Thematik frage ich mich … Wozu brauche ich einen Abo-Service für Spiele? Klar – das Modell ist in anderen Unterhaltungsbereichen sehr erfolgreich – Netflix, Spotify. Was erfolgreich ist, wird immer kopiert. Objektiv verstehe ich das ja. Aber dann gucke ich halt wirklich drauf und … es ist ja schön, theoretisch Zugriff auf all diese Spiele zu haben, aber ganz ehrlich – ich kann die eh nicht alle spielen. Ich komme jetzt schon nicht hinterher mit dem, was ich noch spielen will, wie soll das mit Abo werden? MeinMMO-User Bienenvogel

Auch BavEagle sieht einen Mangel an Zeit für die Spiele ein größeres Problem, als das Angebot generell oder die damit verbundenen Preise:

Innovativ ist das neue „PlayStation Plus“ bestimmt nicht und garantiert auch keine Konkurrenz zum „Xbox Game Pass“. Allerdings stellt sich mir schon die Frage, welcher PlayStation-Spieler braucht das? Auch bei mir quillt die Bibliothek über von ungespielten Spielen, obwohl wir nur eher wenige monatlich kostenlose Spiele ganz gezielt in die Bibliothek gelegt haben. Deshalb sehe ich das neue „PlayStation Plus“ nun doch positiv, denn zumindest bleibt hinsichtlich gewohntem PS+ alles beim Alten und das vor allem preislich. Würde mir das nicht reichen, dann hätte ich mit neuer Konsolen-Generation zur Xbox gewechselt, aber derart viele Spiele bringen mir einfach keinen Mehrwert. Ob ich ein Upgrade zu „PlayStation Plus Extra“ dann doch mal in Erwägung ziehe, werden die Zeit und dort enthaltene Spiele zeigen. Für 2 bis 3 Games, welche ich im Sale aber ähnlich günstig bekommen könnte, ist es mir den Aufpreis derzeit nicht wert. MeinMMO-User BavEagle

huhu_2345 will die teuerste Option immerhin probieren:

Für ein Jahr werde ich wohl Premium ausprobieren. Wenn es mir keinen wirklich Mehrwert bringt, wechsel ich dann zu Extra. MeinMMO-User huhu_2345

Die Streaming-Optionen vom Premium-Abo scheinen euch generell aber nicht zu überzeugen. User wie Todesdose hätten lieber PC-Downloads gehabt als Cloud-Gaming, was er in Anbetracht vom deutschen Internet kritisch sieht.

Hatte gehofft, dass es gerade bei den alten Spielen möglich sein wird, wie auch beim Game Pass, Spiele auf dem PC herunterladen und spielen zu können. Gerade die Möglichkeit, Xbox und PC nutzen zu können, macht diesen erst so interessant. Streamen ist für mich aufgrund des Internet-Entwicklungslandes Deutschland einfach nicht machbar, schade. MeinMMO-User Todesdose

Das ist nur eine kleine Auswahl von vielen tollen und interessanten Kommentaren. Eure Aussagen bestätigen somit die Erkenntnisse aus unserer Umfrage: Ihr seid weitestgehend zufrieden mit dem Status quo, einen „Game Pass“ von Sony braucht ihr nicht dringend.

Was haltet ihr von dem Ergebnis unserer Umfrage? Stimmt ihr den Kommentaren zu? Und für welches PS Plus Abo werdet ihr euch entscheiden, wenn es dann morgen so weit ist? Sagt es uns weiter unten im Kommentarfeld.

