Sony zeigt offiziell neues PS Plus – Bis zu 740 Spiele im „Game Pass“ für PS5 & PS4

Was passiert mit meinen Abos? Seid ihr bei PS Plus, landet ihr nach der Umstellung im Basis-Paket „Essential“.

Außerdem wird es einige Spiele geben, die ein „Game Trial“ anbieten. So könnt ihr in manche Spieler vorher reinschnuppern, die ihr vielleicht kaufen wollt.

Was beinhaltet das Paket? Mit Essential bekommt ihr denselben Service, den ihr vom Abo bei PS Plus gewohnt seid. Im Blog steht dazu:

In einem neuen Blog verkündet Sony den Umbau seiner Services PS Plus und PS Now zu einer Art „Game Pass“, wie Konkurrent Microsoft ein ähnliches Angebot nennt.

Insert

You are going to send email to