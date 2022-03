„Game Pass“ der PlayStation hat einen großen Nachteil zur Xbox – Chef erklärt, warum

Sony hat ein neues PS-Plus-Modell bekannt gegeben, in dem unter anderem ein großer Spielekatalog und Streaming-Möglichkeiten stecken. Auf große Exklusiv-Releases wird der Service aber erstmal verzichten – im Gegensatz zum Xbox Game Pass.

Das ist das neue PS Plus: Die neue Variante von PS Plus wird im Juni erscheinen und 3 verschiedene Stufen anbieten.

PS Plus Essential, was im Grunde das bisher gewohnte PS-Plus-Paket ist

PlayStation Plus Extra – Mit 400 zusätzlichen Spielen zum Download

PlayStation Plus Premium – Mit 340 zusätzlichen Spielen zum Streamen

Eine genaue Übersicht der neuen PS-Plus-Versionen findet ihr hier.

Von der grundsätzlichen Ausrichtung her ähnelt das dem Abo-Modell der Konkurrenz, dem Xbox Game Pass.

Doch während Microsoft nun schon öfter große, neue Spiele wie beispielsweise Halo Infinite oder das gefeierte Total War: Warhammer 3 direkt zum Start im Game Pass zur Verfügung gestellt hat, ist sowas bei Sony erstmal nicht geplant. Das erklärte PlayStation-CEO Jim Ryan im Interview mit GamesIndustry.

PlayStation-CEO sagt: Es macht gerade keinen Sinn

Das sagt Jim Ryan: In dem Interview betont Ryan, dass man sich gerade mit den Studios in einem positiven Kreislauf befinde, die große Spiele für die PlayStation schaffen: „Die Investitionen führen zu Erfolg, was wiederum weitere Investitionen ermöglicht, die wiederum zu noch mehr Erfolg führen. Wir mögen diesen Kreislauf und wir glauben, dass unsere Spieler diesen Kreislauf mögen.“

Bisher habe man die eigenen Spiele nicht direkt in Abo-Diensten veröffentlicht – und will das erstmal so beibehalten: „Wir sind der Meinung, dass dieser Kreislauf unterbrochen wird, wenn wir dies mit den Spielen tun, die wir bei PlayStation Studios entwickeln.“

Spiele wie Horizon sind Meilensteine der PlayStation

Die Investitionen, die in die Studios gesteckt würden, wären nicht möglich, würde man hier umdenken: „Wir glauben, dass die Auswirkungen auf die Qualität der Spiele, die wir entwickeln, nicht im Sinne der Spieler wären“, so Ryan.

Auch die Preispolitik spielt dabei eine Rolle. Mehr als zwei Drittel der PS-Plus-Nutzer würden derzeit ein Jahresabo abschließen, erklärt Ryan. Auf 12 Monate runtergerechnet würde die Premium-Variante 9,99 Euro pro Monat kosten, die Extra-Variante 8,33 Euro: „Das wäre einfach nicht möglich, wenn wir die Spiele unserer Studios bei ihrer Veröffentlichung in den Service aufnehmen würden“, so der PlayStation-CEO.

Gilt das für immer? Ein Hintertürchen lässt der CEO dennoch offen: „Die Welt verändert sich derzeit so schnell, dass nichts für immer ist“, so Ryan.

Beispielsweise habe man vor kurzem auch nicht gedacht, dass große PlayStation-Games wie Horizon oder God of War auf den PC kommen würden – und doch ist es passiert:

Ich möchte also zu diesem Zeitpunkt nichts in Stein meißeln. Ich spreche heute nur über den Ansatz, den wir auf kurze Sicht verfolgen werden. So wie unser Veröffentlichungsmodell im Moment funktioniert, macht es keinen Sinn. Aber die Dinge können sich in dieser Branche sehr schnell ändern, wie wir alle wissen. Jim Ryan, PlayStation CEO

Wie seht ihr das Thema? Ist das neue PS Plus für euch trotzdem interessant – oder braucht ihr auf jeden Fall Exklusiv-Releases im Angebot? Erzählt es uns in den Kommentaren.

Und wenn ihr noch eine PS5 sucht: Im PS5-Ticker bleibt ihr auf dem Laufenden.