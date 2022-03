Der Game Pass von PS5 heißt wohl „PlayStation Plus Neo“ – Alles zu Release, Preisen und Inhalt

Es ist noch nicht offiziell, doch alles deutet darauf hin, dass Sony in Kürze seinen neugestalteten Abo-Service für PS5 und PS4 vorstellen wird. Das Ganze heißt wohl „PlayStation Plus Neo“ und bietet 4 Abonnements mit je unterschiedlichen Services. MeinMMO stellt vor, was bereits bekannt ist.

Nach den ersten Spekulationen Ende 2021 sickerte im Februar durch, dass Sony seinen Abo-Dienst PlayStation Plus neu gestalten möchte.

Unter dem Projektnamen „Spartacus“ arbeite das japanische Unternehmen wohl an einer Art Game Pass für PS5 und PS4. Nun wurden weitere Infos geleakt, mit dabei ist der Name, die Preise und Inhalte der unterschiedlichen Pakete.

Wir zeigen euch alle bisher bekannten Infos und gehen auf den Release ein. Beachtet jedoch, dass es sich hierbei um unbestätigte Infos handelt.

Dieser Artikel dreht sich um die bisher nicht vorgestellte Veränderung bei PS Plus. Sobald es neue Infos gibt, aktualisieren wir den Artikel entsprechend.

Game Pass von Sony: Release und Infos zum PlayStation Plus Neo

Wann kommt der Game Pass für PS5? Aktuell gilt es als ziemlich sicher, dass Sony kurz vor der Vorstellung des Services steht. Der neuste Leak sieht sogar schon einen Release am 07. April vor.

Laut der Seite „Bloomberg“ und dem renommierten Gaming-Journalisten Jason Schreier dürfte die Enthüllung diese Woche stattfinden (28.03. – 03.04.22 / via bloomberg.com).

Was ist das für ein Service? Erst unter seinem Projektnamen „Spartacus“ bekannt geworden, handelt es sich bei „PlayStation Plus Neo“ wohl um einen kompletten Umbau des aktuellen PS-Plus-Services.

Statt nur eine Option zu haben, welchen Service ihr euch von PS Plus wünscht, teilt sich das Abo 4 verschiedene Pakete. Weiter unten listen wir euch auf, was die einzelnen Pakete bieten.

Wie sicher ist der Leak? Die ersten Gerüchte stammen aus dem Dezember 2021 und wurden im Februar 2022 konkreter. Die Infos zur Ankündigung diese Woche stammen sogar von Jason Schreier, einem der renommiertesten Gaming-Journalisten.

Der neuste Leak rund um PlayStation Plus Neo stammt vom bekannten Leaker „Onion00048“, der früher bereits über ein Raytracing-Patent für die PS5 berichtet hat und 2021 bereits auf ein neues RPG von CD Projekt RED hingewiesen hat. The Witcher „4“ wurde vor kurzem vorgestellt.

Gegen den neusten Leak rund um PS Plus Neo gibt es jedoch einige Vorbehalte. Dass der Abo-Dienst überarbeitet wird, gilt als sicher. Aber wie der Dienst am Ende aussieht, ist aktuell reine Spakulation.

Alle bisher bekannten Infos sind Leaks. Ein Release scheint derzeit sehr wahrscheinlich. Aber Details können sich noch ändern.

PlayStation Plus Neo: 4 Pakete mit unterschiedlichem Preis und Service

Welche Pakete bietet Neo? Der neuste Leak ist ein Foto der Subscribe-Übersicht der unterschiedlichen Abo-Angebote:

Insgesamt teilt sich das neue Abo bei PS Plus in 4 verschiedene Pakete auf. Die angegebene Preise sind für 3 Monate Abo-Service:

PS Plus Bronze für 9,99 $

PS Plus Silber für 29,99 $

PS Plus Gold für 39,99 $

PS Plus Platinum für 59,99 $

PS Plus Bronze – Was gibts für 9,99 $? Das kleinste Paket bietet euch Zugriff auf Demos aus dem PS Store und beinhaltet die Multiplayer-Funktion.

Das würde Online-Gaming auf der PlayStation deutlich günstiger machen. Aktuell kosten 3 Monate 24,99 € und wenn man Online auf PS5 und PS4 spielen möchte, dann braucht man dieses Abo für die meisten Spiele.

PS Plus Silber – Was gibts für 29,99 $? Im Silber-Paket stecken die Demos und das Online Gaming. Mit dabei ist zudem ein Feature namens „Game Streaming“. Es ist aber bisher unklar, was darunter zu verstehen ist.

Da der Preis jedoch im Vergleich zum Bronze-Paket gut nach oben geht, ist hier wahrscheinlich schon eine Auswahl an Spielen mit dabei, die ihr innerhalb des Abos ohne weitere Kosten spielen und streamen könnt. Ähnlich wie beim Game Pass von Microsoft.

PS Plus Gold – Was gibts für 39,99 $? Für 10 $ mehr landen wir beim Gold-Paket, das sich am ehesten mit dem aktuellen PS-Plus-Abo vergleichen lässt.

Neben Game-Streaming, Demos und Multiplayer, kommen hier die monatlichen „kostenlosen“ Spiele dazu und exklusive Rabatte auf ausgewählte Spiele im PS Store.

Da ein Abo bei PS Plus aktuell 24,99 für 3 Monate kosten, wäre das vergleichbare Gold-Paket ein gutes Stück teurer als gewohnt.

PS Plus Platinum – Was gibts für 59,99 $? Beim Komplett-Paket erhaltet ihr alle Services der anderen Pakete und dazu weitere besondere Angebote im PS Store und Zugriff auf ausgewählte Titel von PS3, PS4 und PS5. Diese Titel lassen sich auch streamen.

Bei knapp 60 $ für 3 Monate wirkt das Paket im Vergleich teurer. Eine abschließende Einschätzung über die Kosten lässt sich jedoch erst nach der kompletten Vorstellung der Services abgegeben.

Was passiert mit meinem aktuellen Abo bei PS Plus? Das lässt sich bisher nicht sicher sagen.

Möglich wäre, dass aktuelle Mitglieder weiter in ihrem Abo bleiben, bis aus ausläuft. Ohne Veränderungen. Möglich wäre auch, dass Abonnenten von PS Plus in das Gold-Paket rutschen.

Da die kostenlosen Spiele Teil des aktuellen Paketes sind, werden aktuelle Abonnenten sehr wahrscheinlich auch weiterhin von den kostenlosen Spielen profitieren.

Wer bei PS Now ein Abo hat, der landet womöglich im Silber-Paket.

Sobald es neue Infos gibt, bringen wir den Artikel auf den neusten Stand. Lasst uns bis dahin gern ein Kommentar da und sagt uns, was ihr von dem neuen Service haltet.

