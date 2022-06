Großes Event zeigt heute neue Games für PS5 – Alle Infos und Live-Ticker zur State of Play

Heute Nacht steigt das große Live-Event „State of Play“. In einem 30-minütigen Stream stellt Sony neue Games für die PlayStation 5 vor und zeigt Details zu PS VR2. Alle Infos zum Stream und einen Live-Ticker zum Event findet ihr hier auf MeinMMO.

Was gibt’s zum Event zu wissen? Heute nach startet die nächste State of Play von PlayStation-Hersteller Sony. Das Event konzentriert sich dabei auf „tolle Überraschungen von Drittanbieterpartnern und gibt einen Vorgeschmack auf einige Spiele für PlayStation VR2“ (via playstation.com).

State of Play Juni 2022: Start um 23:59 Uhr Livestream auf Twitch und YouTube



Sobald die deutschen Übertragungskanäle bekannt sind, verlinken wir sie euch hier. Zudem verfolgen wir das Event im Live-Ticker mit allen neuen Trailern und Infos. Weiter unten findet ihr zudem Leaks und Gerüchte, welche Inhalte das Event heute Abend bietet.

Übrigens sind die Spiele vom PS Plus im Juni bekannt:

State of Play Juni 2022 – Liveticker mit allen Trailern und Infos

Hier findet ihr im Laufe des Tages neue Infos zum Event – Leaks, Ankündigungen oder neue Gerüchte. Sobald das Event startet, findet ihr hier die Trailer und alle Neuigkeiten.

So hat PlayStation schon einen kleinen Ausblick auf das Event gegeben: ein Teaser zu Horizon: Call of the Mountain für PS VR2:

State of Play 2022: Leaks und Gerüchte

Die Leaks im Vorfeld einer State of Play sind immer so eine Sache. Ein bestimmter Leak drehte eine größere Runde durchs Netz und versprach Trailer von CoD MW2, Street Fighter 6 oder ein „PS VR2“-Trailer von Resident Evil Village. Unseren Artikel dazu könnt ihr hier einsehen.

Durch den ersten Teaser zu Horizon: Call of the Mountain von PlayStation ist der geleakte Ablauf jedoch weniger wahrscheinlich – der Titel stand im Leak nicht auf der Liste.

Es gibt jedoch noch einige weitere Gerüchte und Erwartungen für die State of Play Juni 2022:

Story-Trailer zu Final Fantasy 16

VR-Trailer für PS-Shooter Killzone

PSVR 2 könnte Release-Datum bekommen

Release-Datum für Hogwarts Legacy

Trailer / Teaser für CoD: Modern Warfare 2

Sollte es im Laufe des Tages neue Infos oder Leaks geben, aktualisieren wir den Artikel entsprechend. Kurz vor dem Event starten wir mit der Live-Begleitung im Ticker.

