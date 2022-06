PS Plus: Spiele für Juni 2022 – Sony schenkt euch eines der besten Action-Games der letzten Jahre

Sony hat offiziell die neuen Spiele für PS Plus im Juni 2022 enthüllt. Im neuen Monat bekommt ihr eines der besten Action-Spiele für eure PS4 und PS5. Dazu kommen 2 Prügel-Games, die auf beliebten Serien basieren. MeinMMO stellt euch die Titel vor.

Welche Spiele sind im Juni bei PS Plus? Wie üblich könnt ihr euch mit einem PS-Plus-Abo 3 Spiele ohne zusätzliche Kosten für die PS4 und PS5 herunterladen. Die Spiele, die bereits im Vorfeld geleakt wurden, sind jetzt auch offiziell bestätigt.

Das sind die 3 Spiele:

God of War (2018)

Naruto to Boruto: Shinobi Striker

Nickelodeon All-Star Brawl

Das wohl interessante Spiel hier ist God of War. Dieser Action-Kracher für die PS4 gilt als das erfolgreichste Spiel auf der PS4 und soll über 20 Millionen Mal über die Theke gegangen sein. Aber auch Naruto to Boruto: Shinobi Striker und Nickelodeon All-Star Brawl sind den Download wert.

Wann sind die Spiele verfügbar? Die Spiele von PS Plus stehen euch wie immer ab dem ersten Dienstag des Monats zur Verfügung – das ist dieses Mal der 07. Juni 2022.

PS Plus Juni 2022: God of War (2018) – Persönliche Story, episch aufgezogen

Was ist das für ein Spiel? Das God of War aus dem Jahr 2018 ist weder ein Remake noch ein Nachfolger der Orignal-Trilogie im klassischen Sinne. Denn das Spiel erzählt zwar die Geschichte von dem Kriegsgott Kratos weiter, verändert aber so ziemlich alles andere: Gameplay, Setting, Erzählform.

Nachdem Kratos auf PS2, PS3 und den Sony-Handhelds so ziemlich alle bekannten Namen aus der griechischen Mythologie umgelegt hat, hat es ihn in den Norden verschlagen. Statt griechischer Mythologie geht es diesmal also um Gottheiten wie Thor, Odin, Magi und Modi.

Hier seht ihr das epische Spiel in Bewegung:

Statt mit fixen Kameraeinstellungen Kratos von oben zu betrachten, macht die Third-Person-Perspektive das diesmal persönlicher. Dazu wird das Spiel auch ohne einen einzigen Kamera-Schnitt erzählt, der Spieler bleibt also immer nah bei Kratos.

Das zeigt sich nicht nur im Gameplay, in dem ihr mit einer neuen, mächtigen Axt eure Feinde niedermetzelt. Auch die Story ist diesmal viel menschlicher, denn es geht um Kratos, seinen Sohn Atreus und um ihre gemeinsame Beziehung nach dem Tod von Atreus‘ Mutter.

Doch das heißt nicht, dass das Spiel vergessen hat, episch zu sein. Gleich eine der ersten Zwischensequenzen im Spiel zeigt einen so spektakulären Kampf, dass Action-Fans die Kinnlade runterklappen dürfte.

Mit 94 Prozent auf Metacritic gehört das Spiel damit auch von den Bewertungen klar zu den besten Spielen der besten Jahre.

PS Plus Juni 2022: Naruto to Boruto: Shinobi Striker – Ninjas prügeln sich im 4v4

Was ist das für ein Spiel? Dieses Naruto-Spiel ist schon ein paar Jahre auf dem Markt und ist kein typisches Story-Spiel, dass die Geschichte von Anime nacherzählt. Stattdessen ist es ein reiner Prügler, in dem ihr mit eurem Lieblings-Ninja starke Jutsus gegen eure Freunde oder Internet-Feinde anwenden könnt.

Gekämpft wird im 4 gegen 4, und die Auswahl eurer Kämpfer ist entscheidend. Denn die Figuren sind unterteilt in Archetypen, wie zum Beispiel Heiler oder Verteidiger.

Hier seht ihr den Gameplay-Trailer vom Naruto-Prügler:

Damit kommt es nicht nur auf eurer Geschick am Controller an. Auch eurer Köpfchen muss für gute Strategien etwas angestrengt werden. Besonders Fans vom Anime bekommen mit Naruto to Boruto: Shinobi Striker ein actionreiches Spektakel, bei dem sie voll auf ihre Kosten kommen.

PS Plus Juni 2022: Nickelodeon All-Star Brawl – Schwamm gegen Schildkröten

Was ist das für ein Spiel? Nickelodeon All-Star Brawl ist im Grunde Super Smash Bros, aber mit den bekanntesten Cartoon-Figuren eurer Kindheit.

Die Kämpfer von diesem Prügelspiel kommen aus den bekannten Nickelodeon-Zeichentrickserien und beinhalten etwa Spongebob und Patrick, Avatar oder die Teenage Mutant Ninja Turtles.

Wie in Smash Bros geht es in diesem wilden Party-Prügler weniger darum, die Lebensanzeige eures Gegners auf 0 zu bringen, sondern sich von den bunten Maps zu stoßen. Die 20 Kampf-Areale stammen ebenfalls aus den Cartoon-Serien.

Den Trailer zum Spiel seht ihr hier:

Wenn ihr also mit euren Freunden euch in Bikini Bottom prügeln wollt, oder als Aang den chaotischen Tierchen Ren & Stimpy eins auf den Deckel geben wollt, seid ihr bei Nickelodeon All-Star Brawl bestens bedient.

Auch PlayStation-Puristen, die dank Smash Bros bisher neidisch auf Freunde mit der Nintendo Switch waren, kommen hier auf ihre Kosten.

