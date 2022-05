Neue Version der PS5 ist wohl aufgetaucht – Sonys Geheimwaffe gegen den Hardware-Mangel?

Offenbar hat sich PlayStation-Hersteller Sony Teile für ein neues Modell der PS5 zertifizieren lassen. Nach ehrgeizigen Ankündigungen zu den geplanten Verkaufszahlen der PlayStation 5 könnte ein angepasstes Modell die Geheimwaffe des japanischen Herstellers sein.

Was ist jetzt aufgetaucht? Auf einer staatlichen Website der japanischen Regierung wurde eine Zertifizierung für PlayStation-Hersteller Sony entdeckt. Es geht dabei um eine angepasste Funkanlage im Gerät (via tele.soumu.go.jp).

Der hinterlegte Typenname ist dabei „CFI-1200 Serie“. Das passt zu den bisherigen Nummerierungen der PS5-Modelle – CFI-1XXX und CF-11XX. Einen Auszug des Zertifikats findet sich auf Twitter:

Was bedeutet das? Da es bisher keine weiteren offiziellen Infos über ein neues Modell gibt, könnte das derzeit viel bedeuten. Schon beim letzten, neuen Modell im September 2021 schwieg sich Sony über den Release aus.

Damals wurden Kühlelemente ausgetauscht und die neue Konsolen-Version wurde gut 300 Gramm leichter.

Allerdings gibt es einen Satz von Hiroki Totoki, dem CFO von Sony, der aufhorchen lässt. Der sagte vor kurzem bei einem Q&A über die Finanzergebnisse von Sony im Zusammenhang mit einem möglichen Mikrochip-Mangel bis 2024:

„[…] in verschiedenen Bereichen… haben wir unsere Beschaffungsquelle geändert und unter anderem haben wir auch unser Design geändert. Wir waren also in der Lage, damit fertig zu werden. Für die Teilebeschaffung denke ich also, dass wir gute Aussichten haben“ – via videogameschronicle.com.

Der hohe Sony-Mitarbeiter Totoki bezog sich nicht direkt auf die PS5. Allerdings verdichten sich zusammen mit dem Fund der „CFI-1200 Serie“ die Hinweise auf mögliche Änderungen an der Konsole, um die aktuelle Hardware-Knappheit zum Teil zu überwinden.

Dass es sich bei der neuen Serie um eine mögliche PS5 Slim / Pro handeln könnte, ist nicht ausgeschlossen, aber unwahrscheinlicher. Derzeit deutet es eher auf eine normale PS5-Version hin, deren Innenleben etwas umgebaut wird.

Wieso braucht es ein neues Modell? In einem kürzlichen Bericht über die Verkäufe der PS5 gab Sony an, dass sie in ihrem Finanzjahr 2021 rund 11,5 Millionen Konsolen ausgeliefert haben. Das Finanzjahr endet bei Sony immer im März.

Für das Finanzjahr 2022, also bis März 2023, will der Hersteller jedoch nochmal 18 Millionen Einheiten verkaufen. Und auch, wenn die Grafikkarten-Preise langsam wieder fallen – Chip-Hersteller Intel rechnet bis mindestens 2024 mit weiteren Engpässen.

Sony sieht durch eine Änderung seiner Hardware womöglich die Chance, auf besser verfügbare Komponenten zurückzugreifen. Oder sie sehen die Möglichkeit, andere Hersteller miteinzubeziehen.

Leicht wird das nicht. Es handelt sich bei vielen Teilen, die von dem Engpass betroffen sind, um Hightech-Ware, für die es viel Know-How und extrem hohe Standards bei der Herstellung braucht.

Womöglich ist die „CFI-1200 Serie“ der PS5 jedoch genau die Geheimwaffe, die für die 18 Millionen Auslieferungen sorgen sollen.

