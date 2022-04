Entwickler wurmt es, dass zu viele Leute sein PS5-Spiel runterluden: „PS Plus hat uns zerstört“

Für Lorne ist die Geschichte, wie er 4 Millionen Einheiten seines Spiels kostenlos rausgab, aber ein Zeichen dafür, wie es manchmal läuft. Keiner habe irgendwie etwas Böses im Sinn gehabt, so sei der Planet Erde in den Jahren 2020 und 2021 eben gewesen.

Wir hatten das meistruntergeladene Spiel auf der PS5, Am Ende waren wir nah an 4 Millionen Einheiten dran – alles umsonst. Denn es sind Abos. Für uns war das total zerstörend.

Geplant war, dass Oddworld: Soulstorm im PS Plus Januar 2021 erscheint. Er dachte: Dann wird noch kaum wer eine PS5 haben und von den wenigen, die schon eine PS5 besitzen, werden sich vielleicht 10 % – 20 % das Spiel holen. Es geht also um gar nicht so viele Einheiten, die er da verschenken würde.

Was macht das Spiel so besonders? Oddworld Soulstorm war eines der ersten Spiele für die PS5, das über den Service „PS Plus“ kostenlos heruntergeladen und gespielt werden konnte:

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Insert

You are going to send email to