Sony hat die neuen kostenlosen Games bekannt gegeben, die die PS-Plus-Mitglieder im April 2021 erhalten werden. Dabei sind wie immer 2 Spiele für die PS4 und ein exklusives PS5-Spiel.

Das sind die PS-Plus-Spiele für April 2021: Die Besitzer eines aktiven PS-Plus-Abos können sich im April auf 3 frische Gratis-Titel freuen und diesen Monat sind auf der PlayStation die Zombies los. Je nachdem, ob ihr eine PS4 oder eine PlayStation 5 besitzt, bekommt ihr diesmal:

Days Gone (PS4) – Ein Third-Person Action-Adventure-Game, das in der Post-Apokalypse spielt

Zombie Army 4: Dead War (PS4) – Ein Third-Person-Shooter, in dem ihr gegen Horden von Nazi-Zombies kämpft

Oddworld: Soulstorm (PS5) – Ein Platformer-Spiel, in dem ihr Rätsel lösen und eure Freunde retten müsst

Die PS4-Titel könnt ihr über das Abwärtskompatibilität-Feature problemlos auch auf eurer PS5 spielen.

Wann startet der Gratis-Download im PS Store? Die neuen PS-Plus-Spiele könnt ihr euch als Abonnent ab dem 6. April im PlayStation Store herunterladen.

Days Gone (PS4)

Was ist Days Gone? In dem Action-Adventure-Spiel mit Survival-Horror-Elementen werdet ihr in eine post-apokalyptische Welt versetzt, in der die menschliche Zivilisation zusammengebrochen ist. Schuld dafür ist ein Virus, der Menschen in wilde aggressive Monster verwandelt, genannt “Freakers”.

Ihr übernehmt die Rolle von Deacon St. John, einem Kopfgeldjäger, der zusammen mit seinem Freund Boozer in der grausamen Welt zu überleben versucht. Auf der Suche nach seiner verschollenen Frau muss sich Deacon durch Horden an Gegnern kämpfen und das Geheimnis hinter dem Virus und den Freakers ergründen.

In der Open World streift ihr durch das Land, sammelt Items, die euch beim Überleben helfen und erledigt Aufgaben. Ihr könnt diese Aufgaben so angehen, wie es euch am besten gefällt. Ob schleichen oder mit Nah- oder Fernkampfwaffen, ihr habt die Wahl. Zudem gibt es ein Crafting-System, das euch eure Ausrüstung verbessern lässt.

Ihr solltet euch Days Gone anschauen, wenn ihr Bock auf ein düsteres und hoffnungsloses Setting habt, das in der Post-Apocalypse angesiedelt ist. Die Freakers sorgen dabei für einen ordentlichen Gruselfaktor und kommen in so großen Horden, dass man sich als Spieler hilflos fühlt.

Unsere Kollegen von der GamePro haben Days Gone in ihrem ausführlichen Test 82 Punkte gegeben.

Zombie Army 4: Dead War (PS4)

Was ist Zombie Army 4: Dead War? Der Third-Person-Shooter spielt im Jahr 1946 in einer alternativen Realität. Der Zweite Weltkrieg tobt weiterhin unerbittlich, doch statt Soldaten bekämpfen die Mitglieder des weltweiten Widerstandes eine Horde von Zombies des dritten Reiches.

Ihr könnt zwischen vier verschiedenen Charakteren aus dem Widerstand wählen, die ihr im Spiel steuern werdet. Sie haben eigene Hintergrundgeschichten und Fähigkeiten. Das Spiel teilt sich in Kapitel auf und es gibt ein Level-System, mit dem neue Perks freigeschaltet werden. Es kann auch im Koop mit bis zu 4 Spielern gespielt werden.

Bei eurem Kampf gegen Hitler und seine Zombies schickt euch das Spiel durch die verschiedenen Schauplätze von Europa wie Venedig, Sardinien, Kroatien und sogar Rom.

Ihr solltet euch Zombie Army 4: Dead War anschauen, wenn ihr zusammen mit euren Freunden so richtig schön Zombies zerstückeln wollt. Das Spiel kann sowohl in der Kampagne als auch im Hordenmodus in Koop gespielt werden und liefert euch dafür mehr als genug Zombies.

Zombie Army 4: Dead War war eins der spannendsten Koop-Spiele, die in 2020 erschienen sind.

Oddworld: Soulstorm (PS5)

Was ist Oddworld: Soulstorm? Der zweite Teil der Oddworld-Spielereihe versetzt euch erneut in die Rolle des Mudokons Abe. Eigentlich war er ja ein Bodenpolierer in einer RuptureFarms-Fleischfabrik, doch wurde durch einen Zufall zu einem Helden wider Willen.

In Soulstorm geht seine Geschichte weiter und er muss über 1.000 andere Mudokons retten, indem er sie durch eine 2,9D-Welt leitet, Rätsel löst, Ressourcen sammelt und Gefahren ausweicht oder sie eliminiert. Dabei hilft ihm die mystische Fähigkeit des Besitzergreifens von seinen Gegnern und ein neues Crafting-System.

Oddworld: Soulstorm ist ein brandneues Spiel, das genau am 6. April erscheint und direkt als kostenloses PS5-Game für die PS-Plus-Mitglieder verfügbar sein wird.

Ihr solltet euch Oddworld: Soulstorm anschauen, wenn ihr Lust auf einen verrückten Platformer mit Rätseln und spannenden Spielmechaniken habt, die von Action bis Schleich-Sektionen alles zu bieten haben.

Um die Geschichte hinter Oddworld: Soulstorm vollständig verstehen zu können, solltet ihr vorher am besten den Vorgänger Oddworld: Abe’s Oddysee – New’n’Tasty spielen.

So kommt ihr an die PS-Plus-Spiele

Das braucht ihr: Im Prinzip benötigt ihr nur ein aktives PS-Plus-Abo.

Für etwa 60 € im Jahr erhaltet ihr dann monatlich 3 PS-Plus-Spiele: 2 davon für die PS4 und einen extra PS5-Titel. Die bekommt ihr als digitalen Download im PS Store und ohne weitere Kosten. Zudem genießt ihr als Mitglied bei PlayStation Plus noch einige zusätzliche Vorteile.

Die Vorteile von PS Plus in der Übersicht: Neben den monatlichen Gratis-Games erhalten Abonnenten noch folgendes:

Zugang zum Online-Multiplayer in vielen Spielen

exklusive Rabatte im PlayStation Store

exklusive Ingame-Inhalte für zahlreiche Games

Die PlayStation Plus Collection für PS5-Besitzer

Zugang zu den Free Trials, wo ihr einige vollwertige Titel kostenlos ausprobieren könnt

Was haltet ihr vom neuen April-Lineup bei PlayStation Plus? Sind es coole Games oder wären euch andere lieber? Ist irgendein Titel dabei, auf den ihr euch besonders freut? Lasst es uns und andere Leser von MeinMMO in den Kommentaren wissen.