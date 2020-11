Was erwartet uns mit PlayStation Plus auf der PS5? Sony klärt auf

Kurz vor dem Start der PS5 hat Sony zahlreiche Fragen zu seiner Next-Gen-Konsole in einer Art ultimativer FAQ beantwortet – unter anderem auch zur Zukunft von PS Plus auf der PlayStation 5.

Wann erscheint die PS5? In den USA und einigen anderen Ländern ist es bereits am 12. November, also in wenigen Tagen, so weit. Bei uns in Deutschland und anderen europäischen Ländern wird die PlayStation 5 am 19. November verfügbar – also eine Woche später.

So manch ein PS-Plus-Mitglied dürfte dabei auf Sonys neue Next-Gen-Konsole wechseln. Doch was erwartet uns dort? Hier das Wichtigste zu PlayStation Plus auf der PS5:

PS Plus auf der PlayStation 5

Wird PS Plus mit der PS5 fortgeführt? Ja, der kostenpflichtige Zusatz-Dienst von Sony Interactive Entertainment wird auch auf der PS5 fortgeführt und wird dort wie gehabt für den Online-Multiplayer von zahlreichen Spielen benötigt. Außerdem erhält man damit weiterhin

exklusive Rabatte im PlayStation Store

exklusive Ingame-Inhalte für zahlreiche Spiele

Alte PS4-Spiele aus der PS-Plus-Bibliothek: Ihr werdet auf der PS5 weiterhin alle PS4-Spiele aus eurer bestehenden PS-Plus-Bibliothek herunterladen und über die Abwärtskompatibilität spielen können – vorausgesetzt, ihr verfügt über eine aktive PlayStation-Plus-Mitgliedschaft und das Spiel ist mit der PS5 kompatibel.

Das sollte im Prinzip für alle PS-Plus-Games gelten. PS4-Spiele, die nicht auf der PS5 laufen, findet ihr hier: Alle bisher bekannten PS4-Games, die ihr nicht auf der PS5 spielen könnt

Kurzum: Alle PS-Plus-Spiele, die ihr euch bereits gesichert habt, werden euch auch auf der PS5 weiterhin zocken können.

Wird PS Plus auch PS5-Spiele anbieten? Im November 2020 bietet PlayStation Plus seinen Mitgliedern bereits das erste PS5-Spiel an – nämlich Bugsnax. Das ist ein abgedrehtes First-Person Adventure-Spiel, das zudem einer der Launch-Titel für die PlayStation 5 ist.

Außerdem erhalten alle Besitzer der PS5 zum Launch der neuen Konsole noch die sogenannte PS Plus Collection. Dabei handelt es sich um eine Sammlung aus 20 Top-Titeln, die in der PS4-Ära erschienen sind.

Wie geht’s weiter? Doch was viele sich fragen: was erwartet uns darüber hinaus? Das hat Sony nun klargestellt. So werden alle PlayStation-Plus-Abonnenten auch weiterhin mindestens zwei PS4-Spiele pro Monat erhalten, die auf der PS5 über das Abwärtskompatibilität-Feature gespielt werden können.

Sonys Ziel ist es zudem, auch regelmäßig PS5-Spiele zur monatlichen Spielauswahl hinzuzufügen. So ist bereits bekannt, dass es im Februar 2021 Destruction AllStars für die PS5 geben wird. PlayStation-5-Spieler sollten als PS-Plus-Mitglieder in Zukunft also ebenfalls auf ihre Kosten kommen.

Übrigens, mehr zu Bugsnax, der PS Plus Collection sowie den beiden anderen monatlichen Spielen für die PS4 erfahrt ihr in unserem Artikel zum aktuellen November-Lineup von PlayStation Plus.