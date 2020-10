PS5-Spiel verschiebt sich, dafür könnt ihr es mit PS Plus kostenlos spielen

Sony hat erklärt, dass sich das Spiel „Destruction AllStars“ auf der PS5 verspäten wird. Dafür ist es im Februar-Lineup 2021 als monatliches Spiel bei PS Plus enthalten. Das hat auch Folgen für User, die das Game vorbestellt haben.

Worum geht’s? Pete Smith, Director vom Product Development bei Sony, hatte im offiziellen PlayStation-Blog verkündet, dass sich das Multiplayer-Spiel „Destruction AllStars“ verspäten wird. Anstatt im November 2020 wird das Spiel erst im Februar 2021 erscheinen.

Dafür wir man es dann aber auch nicht mehr kaufen müssen – denn im Februar wird das Spiel dann wie auch einst schon Fall Guys direkt über PlayStation Plus starten und dort als eines der monatlichen Gratis-Spiele ohne weitere Kosten verfügbar sein – vorausgesetzt, ihr habt ein PS-Plus-Abo.

Destruction AllStars ist ein Multiplayer-Spiel, das am besten ist, wenn Ihr mit Spielern aus der ganzen Welt online gegeneinander spielt. Wir möchten, dass so viele Menschen wie möglich das Chaos auf der PS5 erleben, und was gibt’s Besseres, als das Spiel unseren PlayStation-Plus-Mitgliedern zur Verfügung zu stellen? Sony im offiziellen PlayStation-Blog

Was ist mit Vorbestellern? Sony hatte erklärt, dass alle Vorbestellungen storniert werden sollen und die Leute ihr Geld zurückbekommen werden. Dabei spielt es keine Rolle, ob man das Spiel digital im PlayStation Store oder im Geschäft vorbestellt hat.

Was ist, wenn ich kein PS Plus habe? Da es sich um einen reinen Multiplayer-Titel handelt, dürfte PS Plus hier eh vorausgesetzt sein.

Was ist das für ein Spiel? Destruction AllStars ist ein Action-Spiel, das seinen Schwerpunkt auf PvP-Multiplayer legt. In einer Arena tretet ihr gegen andere Mitspieler mit Fahrzeugen und Co an.

Das Spiel wird von Lucid Games entwickelt. 2017 hatte das Team gemeinsam mit Entwickler Ghost Games das Rennspiel Need for Speed Payback für EA herausgebracht.

