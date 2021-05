Wie krass die Nachfrage nach der PlayStation 5 ist, zeigen absurde Szenen aus 2020, als verzweifelte Kunden alle Möglichkeiten nutzten, um doch noch eine Konsole zu ergattern: Trotz chaotischer Zustände bei den Vorbestellungen. Ein besondere absurdes Beispiel an Beharrlichkeit zeigte ein Vater, der auf diversen Geräten 13 Stunden lang stoisch auf F5 gehämmert hat , um am Ende doch noch eine Konsole für seinen Sohn zu ergattern.

Wir haben mehr als 100 Millionen Einheiten der PlayStation 4 verkauft, und in Anbetracht unseres Marktanteils und unseres guten Rufs kann ich mir nicht vorstellen, dass die Nachfrage einfach so nachlässt.

Doch wer auf Besserung gehofft hat, dürfte enttäuscht werden. Denn in einem vertraulichen, aber dennoch durchgesickerten Gespräch von Sonys Finanzvorstand Hiroki Totoki gegenüber Analysten sieht die Situation nach wie vor düster aus. Der Grund sind wohl dringend benötigte Halbleiter, die gerade weltweit knapp sind und so die Produktion ausbremsen:

Warum ist die PS5 immer noch knapp? Schon zum Start der PS5 im November 2020 gab es viel Ärger bei den Fans, denn die Nachfrage nach der Konsole war weit höher als das Angebot, das Sony produzieren konnte. Die Folge waren absurde Mondpreise bei eBay und Co , was sich leider nicht gebessert hat.

Insert

You are going to send email to