Vater drückt 13 Stunden lang F5, um seinem Kind eine PS5 zu kaufen

Aber es ist das, worum die Jungen gebeten hatten, und als Elternteil will man ihnen geben, was sie wollen.

Was war da los? Stephen Hill aus Großbritannien wollte seinem 8-jährigen Sohn Harris eine PS5 zu Weihnachten schenken. Dafür setzte er sich am Release-Tag der Konsole, dem 19. November, um 0:00 Uhr an insgesamt 8 Geräte, auf denen er unterschiedliche Händler im Browser geöffnet hatte.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. + 7 = dreizehn

Insert

You are going to send email to