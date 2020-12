Daraufhin haben wir von MeinMMO bei eBay nachgefragt und um ein Statement zu dem Thema gebeten. Man sagte uns am 25. November, dass eBay in diesem Jahr bereits mit einem neuen Grundsatz zum Thema Preiswucher reagierte. Dieser gilt allerdings nur für notwendige Artikel oder Dinge für den täglichen Bedarf.

Was sagt eBay dazu? Diese „Probleme“ rund um den Handel der PS5 sind nicht neu. Wir berichteten schon am 25. November darüber. Spieler forderten zu dem Zeitpunkt bereits eBay auf, die Wucherpreise zu verbieten.

„Gekauft bei einem bekannten Elektrohandel. Lieferung ist für den 18.12 angekündigt. Versand erfolgt spätestens am nächsten Werktag nach Zahlungseingang per DHL.“

Was ist los auf eBay? Aktuell sind viele Spieler auf der Suche nach Angeboten, um Sonys neue PlayStation 5 zu erwerben. Hier und da treffen bei Händlern mal wieder neue Konsolen ein. Wie am 3. Dezember in der 4. Welle der PS5.

Wer auf eBay eine PS5-Konsole kaufen will, der muss da schon ordentlich in die Tasche greifen. Preise von 700 € bis 1.000 € sind da keine Seltenheit.

