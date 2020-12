Wann genau startet die 4. Welle? Wann genau das passieren wird, verriet Sony nicht, allerdings haben wir mittlerweile Dezember, allzu viel Zeit bleibt also nicht mehr, um dieses Versprechen noch 2020 einzuhalten. Neue Bestellungen sollten also im Laufe des Monats noch verfügbar werden. Ob diese dann auch 2020 noch ausgeliefert werden, ist nicht bekannt. Aber angesichts bisheriger Erfahrungen ist das wohl eher unwahrscheinlich.

So steht es aktuell um die Verfügbarkeit der PS5: Die PlayStation 5 konnte in nunmehr 3 Wellen (vor-)bestellt werden. Diese liefen zum Teil chaotisch ab und die PS5 war dort schnell ausverkauft . Und das ist Sonys neue Konsole im Moment immer noch.

