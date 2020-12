Ehemann will Kauf seiner PS5 verheimlichen – Das rächt sich böse

Was sagt ihr zu der Sache? Geschieht es dem Mann recht, dass er seine PS5 verkaufen muss? Immerhin hat er seine Frau absichtlich versucht zu täuschen und dazu noch sie für so dumm gehalten, dass sie eine Konsole nicht von einem Lüfter unterscheiden kann. Oder ist die Frau grausam und gemein, indem sie ihrem Mann nicht Mal die PS5 gönnt, die er trotz der Lieferschwierigkeiten durch Glück noch bekommen hat?

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Am Telefon war er allerdings mit einer Frau im Kontakt, die seiner Meinung nach „Nicht wie eine Person klang, die Videogames spielt“. Doch der Preis war sehr günstig und so entscheid sich Jin Wu, die PS5 vor Ort abzuholen.

In Taiwan hat ein Ehemann versucht, seine neue PS5 als Lüfter auszugeben, damit seine Frau nichts davon merkt. Die kapierte den Schwindel aber durchaus und zwang den Mann, die begehrte Konsole wieder zu verkaufen. Lest hier auf MeinMMO die ganze Story.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. 7 × = sixty three

Insert

You are going to send email to