Gute Neuigkeiten zur PS5: Amazon verschickt 3. Welle früher

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Das zeigen Nutzer : In den sozialen Netzwerken sind die PS5-Bestellungen weiterhin ein großes Thema. Nutzer reden darüber, dass Amazon auch bei ihnen das Lieferdatum der PS5 anpasste. Dabei handelt es sich offenbar um Käufer, die am 19. November erfolgreich bestellten.

Wir von MeinMMO konnten auch am 19. November zur 3. Welle eine PS5 auf Amazon ordern. Am Abend des 2. Dezember wurden wir über eine Änderung des Liefertermins aufgeklärt.

Das ist neu: Am 2. Dezember 2020 erreichten Kunden von Amazon E-Mails über ein verändertes Lieferdatum. Dabei geht es um die PlayStation-5-Konsolen, die man auf Amazon.de bestellte. Zur 3. Welle konnten Spieler bei dem Online-Händler diese begehrten Konsolen ergattern. Doch trotz der Bestellung am 19. November sollten diese ursprünglich erst in der dritten Dezember-Woche ankommen.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. sieben − = zwei

Insert

You are going to send email to