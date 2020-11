Der PlayStation-Boss Jim Ryan erklärt, dass die PS5 wirklich restlos ausverkauft ist. Man bemüht sich allerdings, weitere Kontingente für vor und nach Weihnachten aufzustellen.

Was sagt Jim Ryan? In einem Interview gegenüber der russischen Agentus TASS äußerte sich der PlayStation-Chef zu dem Launch der PS5-Konsole und den Verkäufen der ersten Launch-Woche.

Alles ist verkauft. Absolut alles. […] Ich habe einen Großteil des letzten Jahres damit verbracht, zu versuchen sicherzustellen, dass wir viel Nachfrage für das Produkt [die PS5] generieren. Und jetzt verbringe ich noch mehr meiner Zeit mit Versuchen, den Nachschub zu erhöhen, um diese Nachfrage zu bedienen. Jim Ryan gegenüber der TASS

Das Interview wurde am 19. November geführt, als es in Deutschland zu einer dritten Vorbestellerwelle kam. Ryan bezieht sich daher wahrscheinlich auf eigene Vorräte von Sony, die aktuell völlig ausgeschöpft sind, auch wenn einige Händler noch einzelne Konsolen haben könnten (etwa wegen Stornierungen).

Ryan erklärte außerdem, dass die aktuelle Pandemie von COVID-19 wohl keine zu große Auswirkung auf die Gesamtmenge der hergestellten PS5-Konsolen hatte.

Wir hätten vielleicht einige mehr zum Verkauf gehabt, aber nicht sehr viele. Die Leute in der Produktion / Manufaktur haben richtige Wunder bewirkt. Jim Ryan gegenüber der TASS

PS5-Nachschub: Wie geht es jetzt weiter mit Bestellungen?

Das ist die Situation: Auch nach der turbulenten dritten Vorbestellerwelle, die am 19. November passierte, mussten viele Fans leer ausgehen. Der Ansturm auf die Online-Stores war so groß, dass sogar Amazon kurzzeitig in die Knie ging. Euronics und Medimax mussten mehrere Stunden lang gewartet werden.

Doch obwohl alle größeren Händler einen totalen Ausverkauf der PS5 vermelden, suchen Leute weiter nach Konsolen. Auf Ebay führte das unter anderem zu einem Anstieg der Preise der dort angebotenen Konsolen.

Wann gibt es wieder PS5 zu bestellen? Wann genau die PS5-Konsolen bei Großhändlern wieder verfügbar sein werden, ist aktuell nicht bekannt. Jim Ryan sagte allerdings in einem Interview gegenüber der BBC, dass Sony „mit Hochdruck daran arbeitet, größere Lieferungen von Konsolen vor und nach Weihnachten auf den Markt zu bringen.“

Wenn ihr also noch unbedingt eine PS5 abgreifen wollt, dann haltet die Augen offen. Zwar ist die Konsole ausverkauft, aber der Nachschub soll laut Ryan noch kommen.

Nicht alle Stores sind sicher: In den Kommentaren und per Mail haben wir in den letzten Tagen immer wieder Hinweise auf Shops bekommen, die scheinbar noch PS5 vorrätig hatten.

Wenn ihr einen solchen Online-Shop findet, schaut ihn euch genau an. In vielen Fällen handelt es sich dabei um Fakes, die die Kunden mit der begehrten Konsole locken. Informiert euch vorher am besten bei der Verbraucherzentrale oder werft einen Blick auf die Liste der Fake-Shops auf Watchlist-Internet.at. Gerade wegen dem bevorstehendem Black Friday gibt es aktuell viele neue.

Während viele Leute unbedingt eine Konsole haben wollen, sie aber nicht bekommen, zerstören andere ihr PS5 für die Show.