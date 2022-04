Sony hat offiziell die neuen Spiele für PS Plus im Mai 2022 enthüllt. Im neuen Monat bekommt ihr das meistverkaufte PlayStation-Spiel in Europa für eure PS4 und PS5. Dazu kommen 2 Indie-Spiele, die auf ähnliche Rezepte setzen, aber doch ganz unterschiedlich sind. MeinMMO stellt euch die Titel vor.

Welche Spiele sind im Mai bei PS Plus? Wie gewohnt könnt ihr euch mit einem Abo bei PS Plus 3 Spiele ohne zusätzliche Kosten herunterladen. Mit einem Klick kommt ihr zur Spielvorstellung im Artikel:

Mit FIFA 22 ist das meistverkaufte PlayStation-Spiel 2021 in Europa dabei (via playstation.com). Daneben findet ihr die Indie-Abenteuer Tribes of Midgard (hat einen Koop-Modus) und Curse of the Dead Gods.

Wann sind die Spiele verfügbar? Die Spiele von PS Plus stehen euch wie immer ab dem ersten Dienstag des Monats zur Verfügung – das ist dieses Mal der 03. Mai 2022.

PS Plus Mai 2022: FIFA 22 – Größer geht nicht

Was ist das für ein Spiel? FIFA ist die wohl bekannteste Sport-Simulation der Welt und kommt im Mai erstmals mit seinem aktuellen Titel ins PS Plus.

Jahr um Jahr verkauft sich die neueste Fassung des Fußballspiels hervorragend in Europa und steht bei den Verkaufszahlen immer ganz oben in der Liste. Ein größeres Premium-Spiel gibt es bei uns kaum.

FIFA 22 bietet euch dabei unterschiedliche Modi, in denen ihr eure eigenen Fussball-Träume ausleben könnt:

Direkte Duelle gegen Freunde

Aufbau eines Teams mithilfe von Karten-Packs (Ultimate Team)

Steuer einzelnen Spieler oder spielt 11vs11 in Pro Clubs

Erstellt euch im Karriere/Management-Modus ein eigenes Team

Irre Matches im Volta-Modus

Schaut hier vorbei, wenn ihr Tipps vom Profi für eure FIFA-Karriere sucht oder schaut euch unser Video zum Thema an:

FIFA 22: 10 hilfreiche Tipps, die euer Gameplay verbessern werden

PS Plus Mai 2022: Tribes of Midgard – Riesen vs. Koop-Wikinger

Was ist das für ein Spiel? Tribes of Midgard ist ein Survival-Roquelite-RPG in dem ihr mit eurem Stamm ein Dorf aufbaut und vor Boss-Giganten beschützt, dich euch ans Leder wollen. Das lässt sich solo erleben, aber auch mit bis zu 10 Spielern im Koop.

Ihr besorgt euch gemeinsam Ressourcen, baut euer Dorf weiter aus, craftet Werkzeuge, lootet Waffen, pumpt eure Charaktere auf und verliert alles wieder, sobald die Herausforderungen im Spiel zu groß wird. Mit jedem Run sammelt ihr Fortschritte, dich euch beim nächsten Mal ein wenig stärker machen.

Es gibt einen Story-Modus mit besonderen Herausforderungen, aber auch einen Überlebens-Modus, der euch so lange spielen lässt, bis euch die Giganten überrollen.

Das alles kommt in einem Wikinger-Setting mit bunter Grafik. Für einen ersten Eindruck binden wir euch hier den Launch-Trailer ein:

PS Plus Mai 2022: Curse of the Dead Gods – Roquelite ohne Gnade

Was ist das für ein Spiel? Der zweite Indie-Titel im Line-up ist Curse of the Dead Gods. Und auch hier trefft ihr auf Roquelite-Elemente.

Als einsamer Krieger kämpft ihr euch durch Zufalls-generierte Tempel, bekommt es mit fiesen Monstern zu tun und einem großen Arsenal an tödlichen Waffen.

Je weiter ihr kommt, desto mehr will euch das Spiel umbringen. Flüche, die Dunkelheit und Fallen machen euch das Leben schwer.

Mit jedem Run sammelt ihr Fortschritte, die euch bei zukünftigen Ausflügen in die düstere Welt von Curse of the Dead Gods hilft, um noch weiter in die verfluchten Tempel vorzudringen.

Wollt ihr euch einen Test zum Spiel ansehen, schaut bei den Kollegen der GamePro vorbei (via GamePro.de). Einen kurzen Einblick ins Spiel bietet aber auch der Launch Trailer:

Uns interessiert eure Meinung zu den neuen Spielen von PS Plus im Mai 2022. Gefällt euch, was ihr seht? Oder ist der Monat mal wieder ein Totalausfall für euch? Was sagt ihr zum allerersten FIFA im PS Plus? Lasst uns gern ein Kommentar zum Thema da.

