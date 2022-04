Ein wichtiges Feature für Gamer kommt endlich auf die PS5 – Kann Framerate deutlich verbessern

Solltet ihr jedoch Probleme mit VRR haben, könnt ihr unter „Bildschirm und Video“ in den Systemeinstellungen das Feature auch einfach deaktivieren. Zusätzlich könnt ihr VRR auch in PS5-Spiele aktivieren, die es nicht unterstützen. Das kann die Videoqualität bei einigen Spielen verbessern.

Wie aktiviert man VRR auf der PS5? Sobald ihr das Update installiert habt, wird VRR automatisch in unterstützten Spielen aktiviert. Voraussetzung ist jedoch, dass ihr eure PS5-Konsole an einem VRR-kompatiblen Fernseher oder PC-Monitor angeschlossen habt. Das erkennt ihr häufig daran, dass der Fernseher oder Monitor HDMI 2.1 unterstützt.

Wann kommt das Update? Sony hatte in einem offiziellen Blogpost erklärt, dass das Update für die PS5 noch diese Woche kommen soll (via blog.playstation.com ).

Dabei handelt es sich um Variable Refresh Rate, abgekürzt VRR. Was das genau ist und was euch das bringt, erklären wir euch hier auf MeinMMO.

