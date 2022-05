Die neuen Spiele für PS Plus Juni 2022 werden am 01. Juni offiziell vorgestellt. Doch durch einen Leak ist jetzt wohl schon bekannt, was ihr auf PS5 und PS4 erwarten dürft. MeinMMO stellt euch die 3 Titel vor.

Welche Spiele wurden geleakt? Der Leak kam dieses Mal von einer spanischen Seite und verspricht folgende 3 Titel:

God of War (2018)

Naruto to Boruto: Shinobi Striker

Nickelodeon All-Star Brawl

Wie glaubwürdig ist der Leak? Es lässt sich nicht sicher sagen, ob das Lineup von PS Plus im Juni die 3 Spiele bietet. Jedoch wurde der Leak vom regelmäßig gut informieren Twitter-Account @Nibellion geteilt (via twitter.com). Die Quelle ist eine spanische Seite (via areajugones.sport.es).

Wann kommen die neuen Spiele zu PS Plus? Im Juni 2022 verschiebt sich alles ein wenig nach hinten. Die Vorstellung der Spiele ist erst am 01. Juni und der Release der Spiele findet am 07. Juni statt. Denkt daran, die Spiele aus dem Mai rechtzeitig in eure Bibliothek einzufügen:

Leak PS Plus Juni 2022 – Mehr Prügel geht kaum

Was sind das für Spiele? Für einen schnellen Überblick stellen wir euch die 3 Titel in wenigen Ansätze kurz vor:

God of War – 2018

Der beliebte PlayStation-Titel God of War gilt, je nach Quelle, als das erfolgreichste Spiel auf der PS4 mit über 20 Millionen Verkäufen auf der älteren Sony-Konsole.

Götter-Prügler Kratos zieht es dieses Mal in die nordische Mythologie und gemeinsam mit seinem Sohn Atreus kämpft ihr euch durch die unwirtlichen Schnee-Landschaften.

Naruto to Boruto: Shinobi Striker

Das Naruto-Spiel hat bereits ein paar Jahre auf dem Buckel und ist kein typisches Story-Spiel, in dem ihr die Geschichte der Charaktere nacherlebt. Es ist ein reines Prügelspiel – vor Spoiler braucht ihr also keine Angst haben, ihr lernt maximal neue Charaktere und deren Jutsu-Anwendungen kennen.

Der Fokus liegt auf Kämpfen im 4vs4 und die Figuren haben alle einen bestimmten Archetyp, der sie zum Beispiel als Heiler oder Verteidiger einordnet. Insgesamt ein actionreiches Spektakel, bei dem besonders Fans der Reihe auf ihre Kosten kommen.

Nickelodeon All-Star Brawl

Kennt ihr Super Smash Bros? Dann kennt ihr Nickelodeon All-Star Brawl. Es ist quasi dasselbe Prinzip, nur mit Figuren aus dem Nickelodeon-Universum.

Ihr müsst so lange auf euren Gegner einschlagen, bis der aus dem Bild oder von der Plattform fliegt. Unter anderem kämpft ihr mit:

CatDog

Spongebob & Patrick

Rocko

Garfield

Hero Turtels

Ren & Stimpy

Allerdings gibt es nicht alle Kämpfer im Basis-Spiel – einige sind als DLC kaufbar.

Ob die Leaks stimmen, sehen wir am 01. Juni. Gegen Abend werden die offiziellen Spiele bekannt gegeben.

Lasst uns ansonsten gern eure Meinung zum Leak von PS Plus im Juni 2022 da.

Am 02. Juni findet dann übrigens ein PlayStation-Event statt: die State of Play. Auch zum Event gab es schon einen Leak zum möglichen Ablauf.