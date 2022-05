Großes PlayStation-Event zeigt diese Woche neue Blockbuster für PS5 – Kompletter Ablauf wohl geleakt

Zudem gab es im Vorfeld Leaks bei Call of Duty: Modern Warfare, dass ein Trailer bei der State of Play zu sehen sein wird. Trotz der Activision-Übernahme durch Microsoft läuft die Kooperation von CoD und PlayStation vorerst weiter.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was wurde geleakt? Bereits bekannt war, dass sich die State of Play im Juni 2022 nur um Third-Party-Spiele dreht und die neue PlayStation VR 2 (via playstation.com ). Hier ist die komplette Liste mit Ankündigungen aus dem Leak:

Diese Woche steht wieder ein „State of Play“-Stream an:

In der Nacht von Donnerstag, 02. Juni, auf Freitag läuft die nächste große „State of Play“ von PlayStation. Bei dem Event zeigt Hersteller Sony neue Trailer und Infos zu kommenden Blockbustern auf der PS5 und PS4. Durch einen Leak ist der mögliche Ablauf der Veranstaltung wohl schon bekannt.

Insert

You are going to send email to