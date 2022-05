PS Plus: Spiele im Juni 2022 – Release, Gerüchte und Spekulationen

Der neue Monat Juni steht vor der Tür und damit die große Umstellung von PS Plus. Doch es gibt auch wie gewohnt „kostenlose“ Spiele für PS5 und PS4, die ihr im Abo erhaltet und jede Menge Gerüchte, welche das sein könnten. MeinMMO zeigt euch den Zeitplan und welche Spiele im PS Plus Juni 2022 enthalten sein könnten.

Wie sieht der Zeitplan aus? Der Juni von PS Plus ist etwas anders als gewohnt. Zum einen, weil die Spiele erst später angekündigt werden. Zum Anderen, weil die Umstellung auf das neue PS Plus ansteht. Aber erstmal die Termine:

PS Plus: Spiele verfügbar ab Dienstag, 07. Juni Erfahrungsgemäß gegen 12:00 Uhr mittags

Mögliche Ankündigung: Mittwoch, 01. Juni Enthüllung der Spiele oft gegen 17:30 Uhr



Zusätzlich könnt ihr euch den 22. Juni im PlayStation-Kalender anstreichen. Es ist geplant, dass PS Plus an diesem Tag seine Abos überarbeitet und dann in 3 verschiedenen Ausführungen kommt: Essential, Extra und Premium.

Welches Abo sich für euch lohnt, erfahrt ihr hier. Ansonsten kommen wir nun zu den Gerüchten und Spekulationen der PS-Plus-Spiele im Juni.

Denkt daran, die Spiele aus PS Plus im Mai eurer Bibliothek hinzuzufügen:

PS Plus Juni 2022 – Spekulationen und Gerüchte

Welche Games könnten im Juni kommen? Die Spekulationen für den Juni laufen heiß. Besonders die teils unklare Informations-Lage zur Abo-Umstellung hat die heftigsten Titel auf die Listen gesetzt. Allerdings gehören davon viele zum Premium-Abo, wie Horizon Zero Dawn oder die Spiderman-Spiele.

Wir haben uns abseits der großen Spiele für das Premium-Abo umgeschaut und es gibt trotzdem ein paar interessante Vermutungen, die durchs Netz zirkeln.

Bitte bedenkt jedoch, dass es sich dabei nicht um verbindliche Infos handelt, sondern rein um Spekulationen und Gerüchte, die durchs Internet schwirren:

Spellforce 3: Reforced – Strategie trifft RPG auf der PlayStation

Spellforce 3 verbindet klassische Strategie-Elemente mit Rollenspiel-Aspekten. Neben Sammeln von Ressourcen, Aufbau von Gebäuden und Rekrutieren von Einheiten spielen auch besondere Charaktere eine Rolle, die für euch Quest erledigen und mit der Zeit immer stärker werden.

Auf MeinMMO gehört Spellforce 3 zu den besten Strategiespielen mit Multiplayer.

Der PlayStation-Release fällt auf den PS-Plus-Tag – 07. Juni. Bei kleineren Titeln kam es früher schon vor, dass sie direkt zum Release im PS Plus landen.

Chivalry 2 – Ritterkampf mit Ambitionen

In Chivalry schlagt ihr euch in Ego-Perspektive und Ritterrüstung die Rübe ein. In einfachen Team-Deathmatches oder Ziel-basierten Modi kämpft ihr gegen andere Spieler um Sieg und Ländereien.

Der Release auf der PlayStation jährt sich am 08. Juni zum ersten Mal und wäre ein guter Anlass, um einen Tag vorher im PS Plus zu landen.

CoD: Vanguard – Mal wieder ein Call of Duty?

Ein spannendes Gerücht bringt CoD zu PS Plus – ähnlich wie Black Ops 4 könnte auch Vanguard im Abo landen. Die im Serien-Vergleich miesen Verkaufszahlen und der Aufbau zu einem neuen Hype könnten den Anlass geben.

Aktuellen Vermutungen zufolge könnte das neue CoD: Modern Warfare 2 kurz vor dem Juni-Release von PS Plus enthüllt werden und als kleiner Appetithappen auf das große Festmahl kommt womöglich Vanguard in den Abo-Service von PlayStation.

Outriders – Neues DLC braucht Käufer?

Der Loot-Shooter war ein kleiner Überraschungshit Anfang 2021 und steht kurz vor seinem ersten großen Story-DLC. Im Spiel ballert ihr mit irren Fertigkeiten und Waffen auf außerirdisches Getier, um die neue Heimat der Menschen zu sichern.

Am 30. Juni kommt das DLC „Worldslayer“ zu uns und möglicherweise ist PS Plus genau das Sprungbrett, um noch ein paar Taler in die Kassen springen zu lassen. Alle Infos zu Worldslayer gibts hier.

Stardew Valley – Süße Farm-Sim mit Sucht-Potenzial

Die pixelige Farming-Simulation hat schon beinahe Kult-Status und wird für seine tiefen Mechaniken und menschlichen Erlebnissen gefeiert. Während ihr eure Farm ausbaut und die Herzen der örtlichen Dorfbewohner erobert, könnt ihr mittlerweile sogar im Koop-Modus euren digitalen Opa stolz machen.

Stardew Valley ist so ein typisches Spiel für PS Plus mit hohen qualitativen Ansprüchen, ohne dabei allzu teuer zu sein.

Was bringt PS Plus? Das Abo ist wichtig, wenn ihr den Multiplayer auf eurer PlayStation nutzen wollt. Denn nur wenige Spiele öffnen den Online-Modus ohne PS Plus.

Zudem bekommt ihr regelmäßig Cosmetics oder Ingame-Währungen von verschiedenen Spielen geschenkt und habt auf manche Spiele einen Extra-Rabatt. Schaut immer mal wieder im PS Store vorbei und prüft die PS-Plus-Sektion, damit ihr keine Boni für Spiele verpasst, die interessant findet.

Außerdem lassen sich Speicherstände in die PS-Cloud verschieben und es gibt die monatlichen Spiele im Abo. Die könnt ihr jedoch nur nutzen, wenn ihr aktuell Mitglied bei PS Plus seid.

Im Juni ändert sich das Abo und aus einem einzigen Angebot werden 3 Angebote, die alle unterschiedliche Leistungen liefern. Für einen Überblick schaut hier vorbei: PS Plus bietet ab Juni einen „Game Pass“ mit über 700 Spielen – Alles zu Release, Preisen und Inhalt