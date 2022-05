Sony hat das Lineup vom neuen PS Plus vorgestellt. Die Reaktionen darauf fallen sehr unterschiedlich aus. Doch viele loben das starke Lineup, das auf PS4 und PS5 kommen soll.

Was wurde angekündigt? Sony hat in seinem offiziellen Blogpost angekündigt, welche Spiele im neuen PS Plus enthalten sein sollen. Die ersten Reaktionen fallen überwiegend positiv aus, denn es sind viele Top-Titel im neuen Abo enthalten.

Wer bekommt Zugriff auf die Spiele? Wer die Spiele kostenlos auf der PS4 und PS5 zocken möchte, der muss entweder PS Plus Extra oder PS Plus Premium abonnieren. Das sind entweder 13,99 € oder 16,99 € für PS Plus Premium.

Im bisherigen Abo, welches jetzt PlayStation Plus: Essential heißt, sind die 3 monatlichen kostenlosen Spiele enthalten, aber nicht das vollständige Lineup.

Viele Top-Titel im neuen PS Plus für PS4 und PS5 dabei – Ein paar beliebte Klassiker fehlen

Welche Spiele sind enthalten? Mit Ghost Of Tsushima Director’s Cut, Bloodborne oder Marvel’s Spider-Man: Miles Morales sind einige Top-Titel im neuen PS Plus enthalten.

Ebenfalls ab PS Plus Extra ist Ubisoft+ im Abo enthalten. Damit bekommt ihr auf jede Menge Ubisoft-Titel kostenlosen Zugriff, wenn ihr auf der PlayStation zockt.

Alle neuen Spiele für PS4 und PS5 im neuen PS Plus findet ihr hier:

Alienation | Housemarque, PS4

Bloodborne | FromSoftware, PS4

Concrete Genie | Pixelopus, PS4

Days Gone | Bend Studio, PS4

Dead Nation Apocalypse Edition | Housemarque, PS4

Death Stranding and Death Stranding Director’s Cut | Kojima Productions, PS4/PS5

Demon’s Souls | Bluepoint Games, PS5

Destruction AllStars | Lucid Games, PS5

Everybody’s Golf | Japan Studio, PS4

Ghost Of Tsushima Director’s Cut | Sucker Punch, PS4/ PS5

God of War | Santa Monica Studio, PS4

Gravity Rush 2 | Japan Studio, PS4

Gravity Rush Remastered | Japan Studio, PS4

Horizon Zero Dawn | Guerrilla Games, PS4

Infamous First Light | Sucker Punch, PS4

Infamous Second Son | Sucker Punch, PS4

Knack | Japan Studio, PS4

LittleBigPlanet 3 | Sumo Digital, PS4

LocoRoco Remastered | Japan Studio, PS4

LocoRoco 2 Remastered | Japan Studio, PS4

Marvel’s Spider-Man | Insomniac Games, PS4

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales | Insomniac Games, PS4/PS5

Matterfall |Housemarque, PS4

MediEvil | Other Ocean, PS4

Patapon Remastered | Japan Studio, PS4

Patapon 2 Remastered | Japan Studio, PS4

Resogun | Housemarque, PS4

Returnal | Housemarque, PS5

Shadow of the Colossus | Japan Studio, PS4

Tearaway Unfolded |Media Molecule, PS4

The Last Guardian | Japan Studio, PS4

The Last of Us Remastered | Naughty Dog, PS4

The Last of Us: Left Behind | Naughty Dog, PS4

Until Dawn | Supermassive Games, PS4

Uncharted The Nathan Drake Collection |Naughty Dog, PS4

Uncharted 4: A Thief’s End | Naughty Dog, PS4

Uncharted: The Lost Legacy | Naughty Dog, PS4

WipEout Omega Collection | Clever Beans & Creative Vault Studios, PS4

Third Party-Partners

Ashen | Annapurna Interactive,PS4

Assassin’s Creed Valhalla | Ubisoft, PS4/PS5

Celeste | Maddy Makes Games, PS4

Cities: Skylines | Paradox Interactive, PS4

Control: Ultimate Edition | 505 Games, PS4/PS5

Dead Cells| Motion Twin, PS4

Final Fantasy XV Royal Edition | Square Enix Co. LTD, PS4

Hollow Knight | Team Cherry, PS4

Marvel’s Guardians of the Galaxy | Square Enix Co. LTD., PS4/PS5

Mortal Kombat 11 | WB Games, PS4/PS5

Narutoshippuden: Ultimate Ninja Storm 4 | Bandai Namco Entertainment Inc., PS4

NBA 2K22 | 2K Games, PS4/PS5

Outer Wilds | Annapurna Interactive, PS4

Red Dead Redemption 2 | Rockstar Games, PS4

Resident Evil | Capcom Co., Ltd, PS4

Soulcalibur VI | Bandai Namco Entertainment Inc., PS4

The Artful Escape | Annapurna Interactive, PS4/PS5

The Crew 2 | Ubisoft, PS4

Einen Wermutstropfen gibt es dennoch: Denn Spiele wie Metal Gear Solid oder die Persona-Reihe sind nicht im neuen Abo-Modell enthalten. Das finden zwar einige User enttäuschend, viele zeigen sich aber von dem neuen Lineup überzeugt.

Kommen noch weitere Spiele? Angeblich sollen die vorgestellten Spiele noch nicht alles sein. Denn Sony schreibt selbst im offiziellen Post:

Unser neuer PlayStation Plus-Service startet in Kürze, und wir freuen uns, euch einen ersten Blick auf einige der Spiele zu geben, die während des Startzeitraums enthalten sein werden.

Einige User gehen daher davon aus, dass die jetzt bekannte Liste nur ein Vorgeschmack ist, was noch alles kommen könnte und Sony noch mehr Spiele vorstellen wird. Es könnte aber auch durchaus sein, dass bestimmte Spiele nur zum Start vorhanden sind und später wieder gestrichen werden. So hatte Sony etwa aus der „PS Plus Collection“ das RPG Persona 5 ersatzlos gestrichen.

PS Plus Abo: Essential, Extra oder Premium – Welches Paket passt zu mir?

Die ersten Reaktionen loben das neue Lineup von PS Plus

Wie sind die Reaktionen? Im „PS Plus“-Subreddit zeigen sich viele Spieler positiv überrascht von der Ankündigung (via reddit.com).

„Nach 1,5 Jahren Abwesenheit ist es wohl an der Zeit, wieder Plus zu kaufen.“

„Das ist ein guter Anfang. Ich wollte unbedingt Demon Souls und Ghost of Tsushima spielen. Returnal, Spiderman, Death Stranding, Guardians of the Galaxy, Rdr2 – das sind einige nette Titel. Hoffen wir, dass sie weiterhin mit guten Titeln aufwarten, sonst wird es für Sony ein Problem mit der Kundenbindung.“

„Ich muss sagen, tolle Inhalte für den Anfang! Ich muss jetzt auf jeden Fall eine zusätzliche SSD hinzufügen, um mehr Platz für diese Spiele zu haben.“

In dem Lineup sehen auch einige das Problem des Angebots. Denn wenn man langjähriger Fan der Playstation ist und bereits etliceh Spiele gezockt hat, dann dürfte man bereits viele der Spiele gezockt haben. Langjährige Fans dürfte man damit weniger überzeugen, sondern eher Personen, die noch nicht so tief im PlayStation-Universum unterwegs sind:

Der Nachteil daran ist, für einen Sony-Fan von Beginn an wie mich, dass ich bereits alle hier aufgelisteten First-Party-Spiele besitze. (via reddit.com)

Was denkt ihr? Überzeugt euch das neue Lineup oder seid ihr enttäuscht? Erzählt es uns in den Kommentaren!

Alle Infos und Hinweise rund um das neue Abo-Modell von PS Plus könnt ihr hier nachlesen:

Wir wissen jetzt, wann das neue PS Plus kommt – Alles zum Abo-Start auf PS5 / PS4