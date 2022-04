Das Abo von PlayStation Plus wird grundlegend überarbeitet. Der Start-Termin für Deutschland ist jetzt bekannt und soll im Juni 2022 stattfinden. Wir zeigen euch die Details zum neuen Abo.

Wann startet das neue PS Plus? In einem Blog-Update gab Sony nun das konkrete Start-Datum bekannt. Am 22. Juni 2022 soll das neue PS Plus starten. So zumindest bisher der Plan. Der Sony Chef Jim Ryan erklärt im Blogpost (via PlayStation.com), dass man „fantastische Fortschritte“ bei den Einführungsmaßnahmen mache und das Angebot deshalb schon etwas früher in ausgewählte Märkte in Asien und danach Japan bringt.

Gut möglich also, dass sich der Start-Termin noch nach vorne verlegt.

Alle Start-Termine und Details zum neuen PS Plus

Wann startet es wo? Europa steht derzeit als letzte Region auf dem Zeitplan, die das neue Abo bekommt. Spieler in anderen Teilen der Welt können also schon vorher einsteigen.

Asiatische Märkte (ohne Japan): Geplant für den 23. Mai 2022

Japan: Geplant für den 1. Juni 2022

Nord-, Mittel- und Südamerika: Geplant für den 13. Juni 2022

Europa: Geplant für den 22. Juni

Im Blogpost heißt es außerdem, dass man sich bei der Community für die Unterstützung bedankt und weitere Informationen folgen, sobald man sich der Veröffentlichung nähert.

PS Plus Abo: Essential, Extra oder Premium – Welches Paket passt zu mir?

Welche Spiele sind dabei? Mit welchen Spielen das neue PS Plus startet, wurde bisher noch nicht verraten. Das gehört wohl zu den Informationen, die folgen, sobald man sich dem Release nähert. Bereits in der Ankündigung erklärte das Team, dass man mit dem Premium-Modell des Abos für 17 € im Monat über 740 Spiele downloaden oder streamen kann. Das günstigere Paket für 14 € im Monat beinhaltet dann nur noch 400 Spiele zum Streamen oder Downloaden.

Was passiert bei PS Plus im Mai? Zwar sind die offiziellen Kandidaten für die kommende Spiele-Rotation noch nicht bestätigt, doch es gibt schon einige Spekulationen und Gerüchte zu PS Plus im Mai 2022. Mit dabei ist ein Simulator fürs Rasenmähen, ein Lego-Spiel und ein Survival-Game, das regelmäßig im Twitch-Hype ist. Freut ihr euch schon auf das kommende PS Plus?