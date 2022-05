Aktuell kann man kaum die PS5 kaufen, doch es gibt bereits Gerüchte zur PS6. MeinMMO stellt euch alle Infos rund um die PlayStation 6 vor.

Die PS5 ist kaum erhältlich ist ständig ausverkauft. Doch angeblich soll Sony bereits am Nachfolger arbeiten.

MeinMMO fasst alle Gerüchte und Infos rund um die PlayStation 6 zusammen und erklärt euch, was ihr wissen müsst.

PS6-Release: Wann erscheint die PlayStation 6?

Wann erscheint die PS6? Sony hat die Konsole bisher weder offiziell vorgestellt noch gibt es eine Ankündigung dazu. Im Schnitt hat Sony bisher in der Regel alle 5 bis 6 Jahre eine Konsole veröffentlicht. Experten gehen davon aus, dass wir frühestens 2025/2026 von einem Release ausgehen sollten.

Wird schon an der PS6 gearbeitet? Ja, an der PS6 wird bereits gearbeitet, von einem Release-Zustand dürfte aber noch lange nicht die Rede sein. Denn der ehemalige PlayStation-Chef Shawn Layden hatte in einem Podcast erklärt, dass man nach dem Release einer Konsole immer direkt mit der Entwicklung einer kommenden Generation beginne:

Man beginnt mit den Arbeiten an der Next-Generation-Plattform fast am Tag, nachdem man veröffentlicht hat, was auch immer die aktuelle Generation ist. Die Entwicklung der PlayStation 5 liegt sehr weit zurück. (…) Man muss den Dingen immer etwas voraus sein.

PS6 Preis: Wie viel wird die nächste Konsole kosten?

Was könnte die PS6 kosten? Bisher ist kein Preis bekannt. Sony hatte den Preis von der letzten Generation (PS4) zur aktuellen Generation (PS5) um 100 Euro angehoben. Die PS5 könnt ihr mit Laufwerk für 499 Euro kaufen. Es wird vermutet, dass Sony sich beim Preis der PS6 ähnlich orientiert und einen Verkaufspreis zwischen 500 und 600 Euro anpeilt.

PS5 Pro oder PS6 – Welche Modelle wird es geben?

Kommt eine PS5 Pro? Eine offizielle Ankündigung von Sony gibt es bisher nicht. Es wird zumindest von verschiedenen Quellen behauptet, dass Sony an der PlayStation 5 Pro arbeitet, die eine höhere und hochwertigere Version der bestehenden Konsole sein wird. Ein Leaker glaubt sogar, Preis und Release der PS5 Pro zu kennen.

Eine neue Version der PS5 soll zumindest geplant sein, ob dahinter eine PS5 Pro steckt, weiß man noch nicht.

Welche Modelle wird es von der PS6 geben? Von der PS5 gibt es sowohl ein Modell mit Disc als auch eine Digital Edition. In den neusten Verkaufszahlen hatte Sony damit überrascht, wie erfolgreich sich die Digital Edition der PS5 verkauft hat. Auch soll Sony mehr als 50 % aller Spiele digital verkaufen.

Sollte die Nachfrage nach einer digitalen Edition groß sein, dann dürfte Sony auch von der PS6 wieder sowohl eine Digitale Edition als auch eine Disc-Version anbieten.

Einige User spekulieren sogar, dass Sony von der PS6 nur eine digitale Edition herausbringen könnte, um den eigenen Online-Shop zu pushen.

PS6 Features – Spezifikationen, Funktionen und Abwärtskompatibilität

Welche Hardware steckt in der PS6? Es ist angeblich bereits sicher, dass auch in der PS6 wieder Hardware von AMD stecken dürfte. Denn AMD sucht bereits einen „System-on-Chip Verification Engineer“ für die kommenden Konsolen.

Welche Hardware am Ende genau in der PS6 zum Einsatz kommt, ist noch nicht bekannt. In der PS5 steckt bereits eine richtig schnelle SSD. Ob die PS6 die Geschwindigkeit noch toppen wird, können wir euch nicht sagen.

Kann ich PS4-Spiele auf der PS6 spielen? Es ist bisher nicht bekannt, ob ihr alte Spiele auch auf der PS6 spielen könnt. Dank des Features der Abwärtskompatibilität auf der PS5 könnt ihr eure PS4-Spiele auch auf der PS5 zocken. Ob dieses Feature auch auf die PS5 kommen wird, ist bisher nicht sicher.

