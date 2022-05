6 geheime Features der PS5, die ihr unbedingt kennen solltet

Die PS5 ist bald 2 Jahre alt. Wir stellen euch 6 Funktionen vor, die noch nicht jeder kennt und dir ihr unbedingt mal ausprobieren solltet.

Die PS5 gibt es seit 2020 und hat im Vergleich zur PS4 jede Menge neue Funktionen und Möglichkeiten für die Spieler gebracht. Sony bringt auch regelmäßig neue Funktionen, damit sich Spiele auf der PS5 flüssiger und schneller anfühlen.

Dabei sind nicht alle Funktionen der PS5 direkt einsehbar oder für jeden bekannt. Denn einige sind geschickt versteckt, andere wurden einfach vergessen. MeinMMO stellt euch 6 Features davon vor, die ihr kennen solltet, wenn ihr an einer PS5 zockt.

PS5-Spiele auf euer Handy oder andere Geräte streamen

Was ist das für ein Feature? Ihr wollt auf eurer PS5 zocken, doch ein anderes Familienmitglied möchte gerade auf dem Fernseher Serie schauen oder lieber mit der Switch zocken? Dank PS Remote könnt ihr eure Spiele von der PS5 auch etwa aufs Handy streamen. Voraussetzung ist jedoch eine flotte Internetverbindung.

So nutzt ihr die Funktion: Zuerst müsst ihr „Remote Play“ in den Einstellungen eurer PS5 aktivieren. Anschließend müsst ihr die App auf eurem PC oder auf eurem Handy installieren. Im nächsten Schritt folgt ihr einfach den Anweisungen der App und verbindet eure PS5 mit eurem anderen Gerät. Ihr könnt übrigens auch euren PS5-Controller über Bluetooth mit eurem Handy oder eurem PC verbinden.

Sony selbst empfiehlt eine Geschwindigkeit von 5 Mbit/s, für eine bessere Qualität sollte es aber mindestens 15 Mbit/s sein.

Spoiler auf der PS5 abschalten

Was ist für ein Feature? Ihr zockt gerade ein neues Spiel wie Elden Ring, wollt aber nicht gespoilert werden? Wenn ihr Screenshots oder andere Inhalte auf eurem Startbildschirm blockieren wollt, die ihr nicht sehen wollt, dann könnt ihr die Spoiler-Funktion anschalten.

So nutzt ihr die Funktion: Geht dazu in die Einstellungen und hier auf Gespeicherte Daten und Spiel-/App-Einstellungen. Hier wählt ihr dann die Option „Vor Spielspoilern warnen.“ Hier könnt ihr dann noch einstellen, wie viel geblockt werden soll:

Entweder werden nur Inhalte geblockt, die von den Entwicklern als Spoiler gekennzeichnet worden sind.

Oder ihr blockt alle Inhalte, die ihr selbst noch nicht gesehen habt.

Einen Nachteil hat die Funktion jedoch: Die Spoiler-Warnung funktioniert nur mit PS5-Spielen und nicht mit PS4-Spielen, die ihr dank Abwärtskompatibilität auf der PS5 spielt.

Benachrichtigungen abschalten

Was ist das für ein Feature? Ihr spielt gerade ein schweres Match oder wollt einfach die Story genießen? Dann schaltet die nervigen Benachrichtigungen ab. Dazu gehören etwa Hinweise auf Spiele, Einladungen oder Trophäen, die ihr gerade sammelt.

So nutzt ihr die Funktion: Geht auf Einstellungen und dann auf Benachrichtigungen. Hier könnt ihr dann die Funktion „ Popup-Benachrichtigungen zulassen“ deaktivieren. Außerdem könnt ihr noch verfeinern, was ihr alles an Benachrichtigungen sehen wollt.

Control-Center personalisieren

Was ist das für ein Feature? Das Control-Center begegnet euch auf der PS5 am häufigsten. Wusstet ihr, dass ihr das Menü auch konfgurieren und an eure eigenen Bedürfnisse anpassen könnt?

So nutzt ihr die Funktion: Wenn ihr mit dem Controller über die einzelnen Elemente des Menüs geht, könnt ihr die Optionstaste des Controllers drücken. Dann könnt ihr aus einer Liste auswählen, welche Elemente angezeigt werden sollen und wie diese angeordnet sein sollen. Ihr könnt also auch Dinge verschwinden lassen, die ihr eh nicht benutzt.

Ihr könnt außerdem einstellen, ob ihr im Spiel bestimmte Dinge anzeigen lassen wollt. Dazu gehören etwa Herausforderungen oder Aktivitäten.

Spiele von einem PC oder Handy herunterladen

Was ist das für ein Feature? Ihr seid gerade unterwegs, habt aber ein tolles Angebot im PS Store entdeckt, was ihr kaufen und gleich spielen wollt? Dank diesem Feature könnt ihr von unterwegs eurer Konsole schon sagen, dass sie den Download starten soll.

So nutzt ihr die Funktion: Wenn ihr ein Spiel über die PlayStation-App gekauft habt, dann könnt ihr das Spiel direkt auf der PS5 herunterladen. Wählt in der App euer Profil, klickt auf die Spielebibliothek und sucht das Spiel aus, welches ihr installieren wollt. Klickt anschließend auf „Auf PS5 herunterladen“.

Damit das funktioniert, muss sich die PS5 im Ruhemodus befinden. Wenn sie ganz ausgeschaltet ist, lädt sie das Spiel herunter, sobald ihr die Konsole anschaltet.

3D-Audio ohne Gaming-Headset benutzen

Was ist das für ein Feature? Die PS5 setzt auf ein besonderes Audio-Feature, nämlich 3D-Audio. Das soll den Sound und die Musik noch realistischer und besser klingen lassen. Offiziell benötigt ihr aber dafür ein Headset, welches die Funktion auch unterstützt. Doch ihr könnt 3D-Audio auch experimentell ohne Headset testen. Zum PS5-Release hatte die Funktion auf Fernsehern noch völlig gefehlt.

So nutzt ihr die Funktion: Ihr geht auf der PS5 in die Einstellungen und wählt dann Sound. Hier könnt ihr bei der Audio-Ausgabe 3D-Audio aktivieren. Anschließend möchte die PS5, dass ihr das System kalibriert. Das kann kurz sehr unangenehm sein. Sollte euch 3D-Audio anschließend nicht überzeugen, könnt ihr die Funktion einfach wieder abschalten.

