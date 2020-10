Die PlayStation 5 soll mit 3D-Audio ein modernes Sound-Feature bieten. Doch Fernseher-Besitzer müssen sich noch gedulden. Denn auf Fernsehern soll die Technik zum Start nicht verfügbar sein. Die meisten Headsets sollen die Funktionen aber unterstützen.

Worum geht’s? Sony setzt bei der PS5 auf eine verbesserte Form seines bisherigen 3D-Audio-Systems, welches auf der PlayStation 4 funktioniert. Sonys verbesserte Technologie auf der PlayStation 5 heißt 3D-Tempest-Audio. Nun hat aber Sony im offiziellen PlayStation-Blog (auf Englisch) erklärt, dass die Technik nicht auf Fernsehern funktionieren wird:

Wir sind gerade dabei, an virtuellem Surround-Sound über Lautsprecher zu arbeiten, die in Fernsehern eingebaut sind. Auch wenn der virtuelle Surround-Sound über TV-Lautsprecher am Tag des Release der PS5 nicht verfügbar sein wird, so ist dies dennoch ein Feature, über das wir uns sehr freuen, und unsere Ingenieure arbeiten hart daran, es in Zukunft auf die PS5 zu bringen.