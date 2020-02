Im Winter 2020 ist der Release der Xbox Series X. Nun hat Microsoft weitere Infos rund um die Hardware geliefert, die perfekten Sound liefern soll.

Woher stammen die Informationen? In einem Podcast (via Majornelson.com) mit dem Titel „Was könnt ihr von der nächsten Generation Gaming erwarten?“, sprachen Larry Hryb von Xbox LIVE und Jason Ronald, Director des Product Managments, miteinander.

Die beiden sprachen während des Podcasts über die Möglichkeiten und Fähigkeiten der neuen Xbox Series X. Sie reden über die neu veröffentlichten Specs der Xbox Series X, die damit die stärkste Konsole überhaupt werden soll.

Als jedoch Ronald erklärt, dass die neue Konsole nicht nur hardwarebasiertes Raytracing bietet, sondern auch Raytracing Audio, ist Hryb überrascht: „Davon habe ich noch nie gehört.“

Ronald lacht im Podcast und erklärt, wieso Raytracing Audio so wichtig fürs Gaming sei. So sagt er:

Diese räumlichen Geräusche sind ein gewaltiger Schritt, um dich mitten ins Spielgeschehen zu bringen und dass du verstehst, dass du inmitten von Gegnern stehst. Jason Ronald, Quelle: Majornelson.com

Ronald erklärt nun, dass die Xbox Series X erstmals auf eine Technik setzen soll, die Raytracing für Audio verwendet.

So soll die neue Xbox Series X aussehen.

Was steckt hinter Raytracing Audio? Mit Raytracing-Technik bot sich bisher die Möglichkeit, Grafiken besonders realistisch darzustellen, also tolles Licht und realistische Beleuchtung. Für Spieler, die ganz in einer Spielwelt versinken wollen, ist das echt cool.

Das Spiel weiß, wo sich der Spieler befindet und kann die richtigen Reflexionen zeigen. Jetzt stellt euch das einmal beim Audio vor:

Ihr bewegt euch durch ein Gebäude und könnt den Gegner nicht sehen.

Der Ton „weiß“ aber genau, wo man steht und kann die Audios perfekt berechnen.

Der User kann dann genau hören, wo sich der Gegner befindet – zum Beispiel, dass er der Gegner drei Räume weiter steht und seine Waffe lädt.

Für Spieler wäre dies eine ganz neue Ebene in der Spielwelt zu versinken, da der Ton insgesamt eine wichtige Rolle bei der „Immersion“ spielt.

Spiele wie Call of Duy: Modern Warfare setzen auf kräftige und wuchtige Soundeffekte. Raytracing Audio könnte die Effekte auf ein ganz neues Level heben.

Wie funktioniert Raytracing – einfach erklärt

Wie funktioniert normales Rendering? Die Grafikkarte rendert die Grafik und geht dabei einfach vor:

Zuerst ermittelt die Grafikkarte, welche Objekte alle für den Betrachter sichtbar sind.

Anschließend werden diese Gegenstände simuliert. Das anschließende „Shading“ liefert dann die Materialeigenschaften, dadurch wirken Oberflächen rauer oder glatter.

Abschließend wird das Licht berechnet. Wie fällt das Licht auf die Gegenstände und gibt es weitere Lichtquellen?

Was macht Raytracing anders? Mit der Technik wird die Darstellung von Licht auf Objekten berechnet. Spiele wie Call of Duty: Modern Warfare setzen beispielsweise schon diese Technik.

Beim Rendering wird normalerweise berechnet, wie lange die Strahlen vom Auge zum Gegenstand brauchen. Raytracing geht aber noch einen Schritt weiter:

Bei Raytracing wird nicht nur der Weg berechnet, den die Strahlen zum Objekt benötigen. Es wird auch berechnet, wie lang die Strahlen wieder zum Ausgangspunkt zurück brauchen.

Mit Raytracing wirken dadurch Licht und Reflexionen besonders realistisch, da sie perfekt auf das menschliche Auge abgestimmt sind und jede Bewegung berechnet wird.

Was ist der Nachteil von Raytracing?: Raytracing setzt viel Leistung voraus, die der Computer benötigt, um diese Darstellung zu berechnen. Aktuell bieten auch nur Grafikkarten von Nvidia die Möglichkeit, Raytracing einzusetzen. AMD möchte irgendwann im Jahr 2020 mit der Technik gleichziehen.

Was meint ihr? Spielt für Euch Audio beim Gaming eine Rolle oder ist es Euch egal, wie realistisch oder genau beispielsweise eine Schusswaffe in einem Spiel klingt?